Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 9 Mayıs 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 09.05.2024 - 10:06

Güncelleme: 09.05.2024 - 10:06

TCMB tahvil piyasası üzerinde kamu kontrollü yapıya olanak sağlayan menkul kıymet tesisi uygulamasını yürürlükten kaldırdığını da açıkladı.

Piyasalarda bugün Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın ikinci enflasyon raporu toplantısında vereceği mesajlar ana gündem maddesi olarak izlenecek.

Yıllık enflasyon, nisanda yüzde 70'e yaklaşırken hem ekonomi yönetimi hem de ekonomistler mayısta yüzde 75'e yakın zirve yapacağı düşünülen enflasyonda keskin düşüş başlayacağı konusunda hemfikir.

Merkez Bankası yıl sonunda bu düşüşün yüzde 36'ya ulaşacağını öngörürken Reuters anketindeki beklenti bu düşüşün yüzde 43,5'te kalacağı yönünde. TCMB'nin önümüzdeki yıl sonu için enflasyon tahmini ise yüzde 14 seviyesinde.

Piyasa ile TCMB tahminleri arasındaki farkın nasıl kapanacağı, TCMB'nin politika mesajları ve olası tahmin revizyonları, rekor döviz alımları ve sürecin TL likiditeye etkisi bugün yakından takip edilecek konuların başında yer alıyor.

Kurun yatay seyrettiği yerel seçim sonrası dönemde, Merkez Bankası rekor bir hız ve büyüklükte döviz alımı ve rezerv birikimi yaptı. Bu hafta itibarıyla süreç gecelik piyasada faizlerin yüzde 48 ile politika faizinin altına inmesine de neden oldu.

Öncü veriler, TCMB'nin geçen hafta Salı günü 4 milyar dolar, haftanın tamamında 11 milyar dolar ile tarihi bir döviz alımı yaptığını gösteriyor.

MENKUL KIYMET DÜZENLEMELERİ

TCMB tahvil piyasası üzerinde kamu kontrollü yapıya olanak sağlayan menkul kıymet tesisi uygulamasını yürürlükten kaldırdı.

Bu düzenlemeler, bankaları uzun vadeli Hazine tahvilini enflasyonun çok altında bir getiri ile almaya zorladığı için genel seçim öncesinde eleştirilerin odağında yer alıyordu. Ayrıca bu uygulama, tahvil piyasasındaki kamu kontrolü politikaların regülasyon bazında sembolü idi.

Son değişiklikle, tahvil piyasasındaki kamu kontrollü yapı ve TCMB'nin Hazine tahvili üzerindeki regülasyon ile sağlanan kontrolü de son bulmuş oldu.

Bugün veri gündeminde TCMB haftalık verileri de yer alıyor.

Bankacıların hesaplamalarına göre, TCMB'nin swap hariç net rezervi 9.8 milyar doları geçen hafta olmak üzere son 5 haftada 27 milyar dolar arttı. Yerel seçim öncesi 29 Mart'ta eksi 65.5 milyar dolar ile tarihi düşük seviyede bulunan swap hariç net rezerv, geçen hafta itibarıyla eksi 39 milyar dolara toparlandı. Net rezervin ise geçen hafta 7 milyar dolar artışla 21 milyar dolara yükseleceği hesaplanıyor.

İşlemciler, bu hafta da TCMB'nin döviz alımına devam ettiğini ancak bunun TL likiditeyi etkilemeye başladığını söylediler. Geçen haftalarda yüzde 53 civarında seyreden gecelik faiz, önce politika faizi olan yüzde 50'nin altına indi ardından da dün yüzde 48'e doğru düşüşünü sürdürdü. Süreç mevduat faizlerinde de 1-2 puanlık düşüşe neden oldu.

TCMB yoğun döviz alımlarının yarattığı TL likiditesini çekmek için kullandığı yöntemlere dün depo ihalelerini de ekledi.

İşlemciler yabancı ilgisinin son dönemde ivmelendiğine dikkat çekerek, sürecin sınıra gittikçe yaklaşan Londra swap kısıtlamaların hafifletilmesi kararını da gündeme getirebileceği görüşünde. İşlemciler yabancı ilgisinin en çok swap piyasasında belirginleştiğini, TL cinsi tahvil piyasasında da ilginin gittikçe arttığına dikkat çekiyorlar.

DOLAR TL NE KADAR OLDU?

Dolar/TL'de bu sabah kotasyonlar 32,28 civarında. TL mart ayında yüzde 3,5 ile dolar karşısında temmuz ayından bu yana en belirgin değer kaybını yaşadıktan sonra nisan ayını yüzde 0,04 ile sınırlı bir değer kazancı ile tamamladı. Euro TL ise 34,69 bandında işlem görüyor.

İsrail ile ticaretin durdurulması ardından piyasalarda jeopolitik gelişmeler de takip edilmeye devam ediliyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla gündeme gelen kamu harcamalarında tasarruf öngören yeni ekonomi adımları da beklenmeye devam ediyor.