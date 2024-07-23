Dolar ve Euro güne yükselişle başladı: Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 23 Temmuz 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 23.07.2024 - 11:29

Güncelleme: 23.07.2024 - 11:29

Dün düşüş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 32,9105'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 32,94'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,1 yükselişle 35,88'den satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 104,3 seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER TCMB'DE

Analistler, ABD'deki başkanlık seçimlerinin getirdiği belirsizlikle varlık fiyatlarının karışık bir seyir izlediğini belirterek, bugün gözlerin, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

Para politikası metninden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceği ifade edilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin politika faizini sabit bırakacağını öngördü.

Bugün ABD'de ikinci el konut satışlarının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 106 seviyelerinin direnç, 104 ve 103 seviyelerinin ise destek konumu olarak öne çıktığını kaydetti.