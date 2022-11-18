Dolar ve Euro haftayı nasıl kapattı?

18 Kasım 2022 Cuma, 17:32

Döviz kurları, hafta boyunca dalgalı bir seyir izledi.

Haftaya 18,56 TL seviyesinden başlayan dolar kuru, 16 Kasım’da 18,64 TL’ye yükselerek haftanın zirvesini gördü. Hafta boyunca hafif artış ve azılışla işlem görmeye devam eden dolar, haftanın son gününde 18,62 TL’den fiyatlandı.

Euro ise 14 Kasım’da başlayan haftada da dalgalı seyrini sürdürdü. Haftaya 19,12 TL seviyesinden başlayan euro, 15 Kasım’da 19,50 TL seviyesini gördü ancak burada tutunamadı. Piyasanın kapanış saatinde ise 19,29 TL değerini aldı.