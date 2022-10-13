Dolar ve Euro karşısında değerlenmeye devam ediyor
Global piyasalarda dolar güçlenmeye devam ediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 18,5830 liradan, euro 18,0200 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 18,5810 liradan alınan dolar 18,5830 liradan satılıyor. 18,0180 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 18,0200 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,5900 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 18,0200 lira olmuştu.
Video Haberler
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
- Sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı
- 'Kargo almadın' dediler icra takibi başlattılar
- Endemik kelebeklerinin kanat desenleri elbise oldu
- Sokak hayvanlarına yuva
- 'Talimat' skandalı sonrası bu kez de 'altyazı' utancı!
- Ege'nin lezzetli yemekleri yolcularla buluştu
- Uludere'de, geleneksel yöntemlerle pekmez mesaisi
- Erdoğan hayat pahalılığını kabul etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Büyük lokma ye büyük konuşma!
- Akşener'den partisine talimat
- Metrelerce yükseklikten düştü
- 'Saray Rejimi’nin piyadesi...
- Türban önerisi AKP’yi böldü
- Ece Uslu'dan yıllar sonra gelen Kadir İnanır itirafı
- Millet İttifakı önde, MHP baraj altı!
- 'Türkiye' formüllü doğalgaz çıkışı
- Ceza yiyen taksiciden polise tepki çeken sözler
- Kılıçdaroğlu'nun acı günü