Dolar ve Euro karşısında değerlenmeye devam ediyor

Global piyasalarda dolar güçlenmeye devam ediyor.

AA
13 Ekim 2022 Perşembe, 09:04
Dolar ve Euro karşısında değerlenmeye devam ediyor
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İstanbul serbest piyasada dolar 18,5830 liradan, euro 18,0200 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 18,5810 liradan alınan dolar 18,5830 liradan satılıyor. 18,0180 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 18,0200 lira olarak belirlendi.

Dün, doların satış fiyatı 18,5900 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 18,0200 lira olmuştu.


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