Dolar ve Euro ne kadar oldu? (25.04.2022)

25 Nisan 2022 Pazartesi, 08:59

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1.6 gerileyerek altı haftanın dip seviyesini gördü. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1.9 geriledi.

Macron, aşırı sağ rakibi Le Pen'i alt ederek ikinci kez cumhurbaşkanı seçildi ve piyasalara AB'ye bağlılığın devam edeceğinin garantisini verdi. Ancak Macron'un galibiyeti, küresel enflasyonun yüksek seyretmesi ve yakında gerçekleştirilmesi beklenen faiz artırımları kaygılarından etkilenen tahvil piyasalarında kısa süreli bir rahatlama sağladı.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi yüzde 2.8581 seviyesine geriledi. ABD'nin 2 yıllık Hazine tahvilleri ise geçen hafta kaydettiği zirve seviyelerden gerileyerek yüzde 2.6399 seviyesini gördü.

Döviz Euro, Macron'un dün gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerini politik analistlerin ve piyasaların beklentilerine paralel olarak kazanmasının ardından erken işlemlerde hafif yükseldi.

Euro, erken işlemlerde 1.0840 dolardan açılmasının ardından 1.0807 dolardan işlem gördü. Euro, cuma günü kapandığı seviyenin ardından yüzde 0.12 yükselse de geçen hafta kaydettiği iki haftanın dip seviyesinden uzaklaşamadı.

Diğer başlıca para birimlerinden yen Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) hazine tahvil getirilerini sıfıra yakın seviyelerde tutmaya devam etmesiyle ABD'nin Hazine tahvil getirilerinde görülen yükselişlerden en çok etkilenen para birimi oldu. Dolar yen karşısında hafif yükselerek 128.63 seviyesinden işlem gördü. Dolar endeksi cuma günü 101.33 ile kaydettiği iki yılın zirvesinin hemen altında kalarak 101.08 seviyesini gördü.