Dolar ve Euro ne kadar oldu? 1 Ağustos 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 01.08.2023 - 09:32

Güncelleme: 01.08.2023 - 09:32

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) dün bireysel kredilerde risk ağırlıklarını artırdı, bazı taksitlendirme sürelerini de kaldırdı.

Buna göre sermaye yeterliliği standart oranları hesaplamasında dikkate alınan risk ağırlıkları ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları, taşıt kredileri ile taşıt teminatlı krediler ve tüketiciler ile yapılacak finansal kiralama işlemleri açısından artırılacak. Konut hariç bireysel kredilerin tamamının risk ağırlığı yüzde 150'ye çıkarıldı.

Ayrıca, kredi kartlarında uygulanan taksitlendirme süreleri de havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda uygulanmayacak ve bu harcamalarda taksitlendirme yapılmayacak.

TL'deki değer kaybı ve vergi artışlarının etkisiyle TÜFE'de temmuzda çift haneye yakın artış beklenirken, TCMB'nin 27 ay sonra başladığı ve iki toplantıda gerçekleştirdiği 900 baz puanlık faiz artışı ise beklentilerin altında kalmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma ile birlikte kademeli sıkılaştırma sürecini önceki haftalarda başlatırken, TCMB Başkanı Gaye Erkan da geçen hafta enflasyonun kısa vadede geçici yükseliş göstereceğini; belirgin iyileşmeye kadar parasal sıkılaştırmayı gerektiği ölçüde kademeli güçlendireceklerini açıklamıştı.

TCMB enflasyon tahminini yıl sonu için yüzde 22.3'ten yüzde 58'e yükseltti.

Dolar bu sabah 08.59 itibarıyla, son iki haftadır yatay seyrini sürdürerek 26.9650 seviyesinde işlem görüyor. Haziran ayında yüzde 20 değer yitiren TL'nin temmuz başından bu yana kaybı ise yüzde 3.7 civarında.

Euro/Tl ise saat 09.27 itibariyle 29.65 civarında işlem görüyor.

Bugün saat 10.00'da açıklanacak Temmuz ayı İTO enflasyon verileri ve İSO PMI verileri izlenecek.

YURTDIŞI PİYASALAR

Asya borsaları, 16 ayın zirvesine doğru yükselirken, petrol fiyatları yatırımcıların küresel ekonomiye dair endişeler yerine olumlu noktalara daha fazla odaklanmasıyla son zamanların zirve seviyesine yakın seyretti.

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi =USD de yüzde 0.09 artışla 101.98 seviyesine yükseldi.