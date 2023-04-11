Dolar ve Euro ne kadar oldu? (11 Nisan 2023)

Yayınlanma: 11.04.2023 - 10:53

Güncelleme: 11.04.2023 - 10:53

Günlük sınırlı kayıplarını devam ettiren dolar/TL bu sabah 0849'da 19.2750 civarında işlem görürken 14 Mayıs'taki seçimler öncesinde siyasi gelişmeler piyasalarda ana gündem maddesi olarak izleniyor.

İç veri gündeminde ise Şubat ayı sanayi üretimi verileri ile Hazine'nin 3 ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilleri yeniden ihraçları yer alıyor.

TCMB liralaşma stratejisi çerçevesinde bankalar için önümüzdeki altı ay geçerli olacak yeni, dövizden TL'ye dönüşüm hedefleri ve tahvil yükümlülükleri belirledi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta bankalara getirdiği dövizden TL mevduata her ay yeni dönüşüm hedeflerinin hali hazırda 20 yılın zirvesine gelen mevduat faizlerini ne kadar yukarı taşıyacağı izleniyor.

Şu anda bankaların yüksek montanlı TL mevduata verdiği faiz %30-%35 arasında yer alırken, yeni hedefleri tutturmak isteyen bankalar TL mevduat ve KKM hesaplara verdikleri faizi yükseltiyor.

Bankaların üç aya kadar TL mevduat hesaplarına verdikleri ortalama faiz Kasım ayı başında %20 seviyesindeydi. TCMB'nin bankaların bilançosunda TL'nin miktarını artırmayı amaçlayan düzenleme değişikliklerinin ardından üç aya kadar ortalama mevduat faizi Nisan ayı başında %29.23 seviyesine yükseldi.

Bankacılar sektörün neredeyse tamamının %60 oranın üzerinde ya da yakın olduğu hesaplarken yine de tüm bankaların her ay dövizden dönüşüm hedefleri bulunuyor.

Mevcut uygulanan politikalarda kur, kredi, mevduatın para birimi dağılımı ve Hazine tahvillerinde yön kamu tarafından belirleniyor. Ekonomi yönetimi kur politikasındaki bu süreci "istikrarlı TL" olarak tanımlıyor.

DÖVİZE İLGİ ARTMAYA DEVAM EDİYOR

TCMB'nin geçen hafta devreye aldığı düzenlemeler ve etkileri:

Mevcut politikalarla dolar/TL'nin kamu tarafından seçim öncesinde olması gerektiğinden daha aşağıda fiyatlandığı ve TL'nin değer kaybetmesi gerektiğine ilişkin artan görüşler dövize ilgiyi artırıyor.

Bankacılar son dönemde TCMB'nin attığı tüm adımların döviz talebini azaltma ya da ülkeye döviz girişini artırma ortak amacı taşıdığını, seçimlere kadar benzer adımların devam edebileceğini öngörüyor.

Öte yandan dün Ekononim gazetesinde TCMB'nin her gün 5 milyar TL getirerek karşılığında 260 milyon dolar topladığına ilişkin bir haber yer aldı. İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale süreci eleştirdiği Twitter hesabında "..spot piyasa ile Kapalıçarşı arasındaki marj da büyüyor. Bu hayra alamet değil. Ekonomi yönetimindeki cehaletin sonucu eşi benzeri görülmemiş bir krizle sonuçlanabilir" dedi.

DÖVİZDE SON DURUM

TL, 6 Şubat'taki depremden bu yana geçen iki ayda %2.3 değer kaybetti. Seçime yaklaştıkça değer kayıpları deprem öncesi döneme göre günlük olarak bir miktar hız kazansa da oldukça sınırlı seviyelerde. İhracatçılar ise rekabetçiliğini kaybettiği için kamudan TL'de yeni değer kayıpları talep ediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 19,2740 liradan, avro 20,9980 liradan güne başladı.

Dün doların satış fiyatı 19,2760 lira, avronun satış fiyatı ise 20,9600 lira olmuştu.