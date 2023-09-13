Dolar ve Euro ne kadar oldu? 13 Eylül 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 13.09.2023 - 09:24

Güncelleme: 13.09.2023 - 09:24

Yatırımcılar bugün açıklanacak olan ABD ağustos tüketici fiyat endeksinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal sıkılaştırmanın sonuna gelip gelmediği konusunda ipucu vereceğini düşünüyorlar.

Çekirdek tüketici enflasyonunun ağustosta yıllık bazda yüzde 4.7'ye gerilemesi, manşet enflasyonun ise enerji faliyetlerindeki yükseliş nedeniyle yüksek kalacağı öngörülüyor.

Piyasaların Libya'da üretime ve OPEC+'ın üretim kesintilerine ilişkin endişeleri makroekonomik olumsuzluklarla dengelemesiyle petrol fiyatları yükselerek dün kaydettiği 10 ayın zirvesine yakın seyretti.

Brent ham petrol 92 doların, ABD hafif ham petrolü 89 doların üzerinde seyrediyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar/TL, seçim sonrasında haziran-temmuz aylarındaki sert kayıpların ardından hafif yukarı yönlü yatay bir seyir izliyor.

Kur üzerinde kontrolün gevşediği haziran ayından bu yana TL'nin kaydettiği değer kaybı yaklaşık yüzde 23 seviyesinde oldu.

Dolar/TL saat 09.00 itibariyle 26.92 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 28.90 seviyesinden alıcı buluyor.

HAZİNE 50 MİLYAR TL'YE YAKIN BORÇLANDI

Hazine bu hafta gerçekleştirdiği üç ihale ile yaklaşık 50 milyar TL borçlanma gerçekleştirdi.

Hazine Pazartesi günü 2 yıl vadeli gösterge ile başlayan Eylül ayı iç borçlanma programında dün 4 yıl vadeli TLREF endeksli tahvil ve 5 yıl vadeli gösterge tahvilin yeniden ihracı ile devam etti. Gösterge 5 yıllıkta bileşik getiri %28.09 oldu.

Hazine Eylül'de 74.2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 110 milyar TL iç borçlanma programlıyor. İhaleler ay sonuna kadar devam edecek.

TCMB İHRACAT ODAKLI KREDİLERİ DESTEKLİYOR

Merkez Bankası (TCMB) ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi günlük kullandırım limitleri seçimler ardından 10 katına çıkararak 3 milyar TL'ye yükseltirken ihracatçılar kararın ihracata önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

Ekonomi yönetimi yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı artırıcı selektif kredi anlayışı yürütüyor. Bu kapsamda konut taşıt gibi bireysel kredilerde maliyet artırılıp erişilebilirlik azaltılıyor. İhracat ve istihdam odağı bulunan kredilerde ise genişlemeci adımlar atılıyor.

ÇARPICI FAİZ TAHMİNİ

Piyasalarda orta vadeli program ardından yabancı yatırımcı toplantıları ve TCMB'nin önümüzdeki haftaki faiz kararını bekliyor.

Societe Generale bugün gelişmekte olan ülkelere yönelik raporunda, TCMB'den bu ay 600 baz puan faiz artışı beklediğini belirtti. Kurum bu yılın son çeyreğinde 600 baz puan daha ve önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde 200 baz puan daha faiz artışı öngördü.

Societe Generale cari işlemler dengesinde kışın yaşanacak bozulmalarla, önümüzdeki yıl ekonomik göstergelerin istikrara kavuşmasından öncesinde TL'de bir tur daha değer kaybı beklediğini belirtti. Kurumun yılsonu dolar/TL öngörüsü 30 seviyesinde oldu.

KKM SONRASI MEVDUAT FAİZLERİ YÜKSELİŞTE

TCMB'nin yüksek maliyet ve enflasyonist baskı yaratan kur korumalı mevduat (KKM) büyüklüğünü azaltmak için geçen ay attığı adımların ardından KKM büyüklüğü ve KKM'den istenilen çıkışı yaratacak TL mevduat faizlerindeki yükseliş yakından izleniyor.

Bankaların mevduat faizi için gösterge kabul edilen 3 aya kadar olan mevduat faizi, TCMB verilerine göre 1 Eylül'de sona eren haftada 6.83 puan ile en azından 2007 yılına kadar giden uzun bir dönemin en keskin bir yükseliş kaydederek yüzde 37.59'a çıktı.

Bir aylık mevduat faizinde ise 1.9 puan ile daha sınırlı bir artış gerçekleşti.

BDDK'nın verilerine göre KKM büyüklüğü 1 Eylül itibarıyla, 20 milyar lira ile sınırlı da olsa art arda ikinci defa haftalık bazda düşüş kaydetti.

KKM büyüklüğünün 18 Ağustos'ta 3.41 trilyon lira ile zirve yapmış, 25 Ağustos'ta yaklaşık 40 milyar lira gerilemişti.