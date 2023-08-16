Dolar ve Euro ne kadar oldu? 16 Ağustos 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 16.08.2023 - 09:30

Güncelleme: 16.08.2023 - 09:30

Hazine dün beş yıl vadeli TÜFE'ye endeksli ve 10 yıl vadeli gösterge tahvillerin ihracı ile iç borçlanma programının TL bölümünü tamamladı.

Hazine ağustosta 152.8 milyar TL iç borç servisine karşılık 136 milyar TL iç borçlanma programlıyor.

Aybaşından bugüne gerçekleştirdiği ihalelerde 155 milyar TL civarı borçlanan Hazine önümüzdeki hafta iç piyasada dolar cinsi 2 yıl vadeli iki borçlanma ile ağustos programını tamamlayacak.

TL büyük bölümü seçimler sonrası olmak üzere yılbaşından beri yüzde 31 değer kaybetti.

Dolar TL saat 09.25'de 27.06 bandında işlem görürken kur yaklaşık bir aydır benzer seviyelerde yatay seyir izliyor. Kurda sekor seviye ise 27.0660 seviyesinde bulunuyor.

Euro TL'de aynı saatlerde 29.56 bandında işlem görüyor.

KÜRESEL PİYASALAR

Asya borsaları ABD'de faizlerin yüksek seyretmeye devam edeceği endişeleriyle Wall Street'te kaydedilen düşüşü izleyerek 11 haftanın dip seviyesine geriledi.

Yatırımcılar Çin'deki zayıf ekonomik verilerden ve ekonomiye yeterince destek verilmemesinden muzdarip.

Çin'de dün açıklanan sanayi üretimi ve perakende satışlar beklentilerin altında büyüme kaydetti. Beijing ayrıca tarihi zirveye ulaşan genç nüfustaki işsizlik verisini artık yayımlamama kararı aldı.

Rusya Merkez Bankası, rublenin dolar karşısında 100 seviyesini aşmasıyla Kremlin'in daha sıkı para politikası çağrısı yapmasının ardından dün gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda faiz oranlarını 350 baz puan artırarak yüzde 12'ye çıkardı.