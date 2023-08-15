Dolar ve Euro ne kadar oldu? 15 Ağustos 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 15.08.2023 - 09:07

Güncelleme: 15.08.2023 - 09:21

Hazine bugün beş yıl vadeli TÜFE'ye endeksli ve 10 yıl vadeli gösterge tahvillerin ihracı ile iç borçlanma programının TL bölümünü tamamlayacak. Hazine Ağustos'ta 152.8 milyar TL iç borç servisine karşılık 136 milyar TL iç borçlanma programlıyor.

Aybaşından bugüne gerçekleştirdiği ihalelerde 93 milyar TL civarı borçlanan Hazine önümüzdeki hafta iç piyasada dolar cinsi 2 yıl vadeli iki borçlanma ile Ağustos programını tamamlayacak.

SEÇİMDEN SONRA YÜZDE 30 DEĞER KAYBETTİ

Bugün iç veri gündeminde Temmuz ayı konut satış istatistikleri ile bütçe verileri yer alıyor. Temmuz ayı öncü verileri bütçe açığındaki artış hızının yavaşladığını gösteriyor.

Deprem kaynaklı 1 trilyon TL'ye yakın harcama nedeniyle vergi artışlarına rağmen yıl sonunda bütçe açığının GSYH'nin yüzde 6'sı civarında oluşması bekleniyor.

Deprem harcamaları 2023'te bütçe açığının yaklaşık yarısını oluşturacak.

Bugün ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu toplantısı da gerçekleşecek.

TL büyük bölümü seçimler sonrası olmak üzere yılbaşından beri %31 değer kaybetti.

Dolar TL saat 09.02'de 27.05 bandında işlem görürken kur yaklaşık bir aydır benzer seviyelerde yatay bir seyir izliyor.

Euro TL'de aynı saatlerde 29.58 bandında işlem görüyor.

KÜRESEL PİYASALAR

Asya borsaları bir ayın dip seviyelerinde seyrederken; Çin'in kötü gelen bir dizi ekonomik verisinin daha ülkedeki ekonomik sorunlara işaret etmesiyle faiz oranlarında indirime gitmesinin ardından yuan baskı altında kaldı.

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi Çin'de beklentilerin altında kalan ekonomik verilerin güvenli limanlara olan talebi artırmasından destek bularak 103.46 ile bir buçuk ayın en yüksek sevisini gördü.