Dolar ve Euro ne kadar oldu? (16 Mart 2023)

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 09:31

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 12:29

İçeride ise seçim süreci ekonomi de dahil birçok alanda getirebileceği değişiklikler nedeniyle ana gündem maddesi olarak izleniyor.

Dolar/TL 18.9905/18.9910 seviyesindeydi. Bu seviyeye göre TL depremden bugüne geçen beş haftada dolar karşısında yüzde 0.8 değer kaybetti. TCMB "istikrarlı TL" için bu dönemde toplam brüt rezervlerinde yaklaşık 10 milyar dolar düşüş yaşadı.

Ancak gün içerisinde 19.21 seviyesinde iğne atarak önceki rekorunu tekrarladı. Doların 19 seviyesini aşmasının ardından Ekonomistler tarafından ciddi yükseliş göstereceği kaydediliyor.

Sterlin/TL yüzde 0,3 artışla 22,9560'tan satılıyor.

Serbest piyasada 18.9900 liradan alınan dolar 18.9920 liradan satılıyor. 20,1420 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 20.1440 lira olarak belirlendi.

Dün, doların satış fiyatı 18.9860 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 20.0090 lira olmuştu.

MERKEZ BANKASI'NIN ERİYEN REZERVLERİNE SUUDI DESTEĞİ

Öte yandan Suudi Arabistan Kalkınma Fonu'nun, 5 milyar dolar tutarındaki mevduatı pazartesi günü itibarıyla TCMB hesaplarına girdi. Bankacılar, TCMB'nin döviz talebini azaltmaya ve yeni döviz girişi yaratmaya yönelik adımların en az seçimlere kadar devam edeceğini tahmin ediyorlar.

Bugün iç veri gündemde Merkez Bankası'nın geçen haftaya ilişkin resmi verileri yer alıyor. Depremden sonraki dört haftaya ilişkin veriler toplam brüt rezervlerin 9.3 milyar dolarlık düşüşle 120.4 milyar dolara gerilediğini göstermişti.

Bankacıların depremden sonraki beşinci hafta olan geçen haftaya ilişkin hesaplamaları toplam brüt rezervlerin 500 milyon dolar düşeceği ile değişmeyeceği arasında yer aldı. Bankacılar net rezervlerde ise 1.5 ila 2 milyar dolar düşüş hesapladı.

Dün açıklanan şubat ayı bütçe verileri vergi gelirlerinin ileri ötelenmesi, deprem kaynaklı artan harcamalarla şubatta 171 milyar TL açığa işaret etti.

ABD'li Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) iflasından sonra olumsuz etkilerin ABD'yi aşarak İsviçreli Credit Suisse bankasına yayılmasının ardından küresel bankacılık krizine dair endişelerin yeniden kuvvetlenmesiyle dolar ve yen gibi güvenli liman olarak görülen para birimlerine olan talep arttı.

Bankacılık sektöründe kriz gerçekleşeceği endişeleri nedeniyle Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugün gerçekleştireceği para politikası toplantısı öncesinde piyasalarda huzursuzluk devam etti.

SEÇİM SÜRECİ PİYASALAR İÇİN ÖNEMLİ

Piyasalarda ekonomide büyük değişimleri beraberinde getirebileceği için ana gündem maddesi olarak 14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı ve millevekililiği seçim süreci izleniyor.

Muhalefetin ekonomide iktidarın mevcut uygulamarının tersine ekonomide daha alışılmış politikaları benimsemesi seçim sürecini piyasalar için daha önemli hale getiriyor.