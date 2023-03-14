Bitcoin'de sıçrayış devam ediyor: 9 ay sonra ilk kez 26 bin doları aştı!

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 15:57

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 16:21

Kripto paralarda pazar gecesi başlayan ralli bugüne de taşındı. Bitcoin bu sabah itibarıyla günlük yüzde 10.7 değer kazanarak 24.850 dolara çıktı.

ABD enflasyon verisinin ardından Bitcoin yüzde 10.7'nin üzerinde değer kazanarak 26 bin dolara yükseldi. Böylelikle 9 ay sonra ilk kez 26 bin doları aştı.

Kripto para dostu Signature Bank'in iflası bile olumlu haberlerin ağırlığı altında kaldı ve göz ardı edildi.

Yaşanan yükseliş piyasa geneline yayıldı. Binance Coin yüzde 7.4, Cardano (ADA) yüzde 10, Polygon yüzde 6.7, Dogecoin yüzde 5.4, Solana ise yüzde 8.7 yükseldi.

Pazar günü kripto paraların toplam piyasa değeri 927 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Bugün ise piyasa değeri 1 trilyon 80 milyar dolara çıktı.