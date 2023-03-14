Bitcoin'de sıçrayış devam ediyor: 9 ay sonra ilk kez 26 bin doları aştı!
SVB krizinin kontrol altına alınması ve Fed'e yönelik beklentilerdeki değişimin etkisiyle kripto paralarda yaşanan yükseliş bugün de devam ediyor. Bu sabah itibarıyla günlük yüzde 10.7 değer kazanarak 24 bin 800 doları aşan Bitcoin ABD enflasyon verisinin ardından 26 bin dolara yükseldi.
Kripto paralarda pazar gecesi başlayan ralli bugüne de taşındı. Bitcoin bu sabah itibarıyla günlük yüzde 10.7 değer kazanarak 24.850 dolara çıktı.
ABD enflasyon verisinin ardından Bitcoin yüzde 10.7'nin üzerinde değer kazanarak 26 bin dolara yükseldi. Böylelikle 9 ay sonra ilk kez 26 bin doları aştı.
Kripto para dostu Signature Bank'in iflası bile olumlu haberlerin ağırlığı altında kaldı ve göz ardı edildi.
Yaşanan yükseliş piyasa geneline yayıldı. Binance Coin yüzde 7.4, Cardano (ADA) yüzde 10, Polygon yüzde 6.7, Dogecoin yüzde 5.4, Solana ise yüzde 8.7 yükseldi.
Pazar günü kripto paraların toplam piyasa değeri 927 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Bugün ise piyasa değeri 1 trilyon 80 milyar dolara çıktı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
- Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun bayrak açıklamasına ilk yanıt
- Kılıçdaroğlu Hatay'da Ankara'nın talimatını açıkladı
- Malatya Valiliği'nden 'aşevi' açıklaması
- CHP Malatya İl Başkanı'na saldırı
- Fatih Altaylı'dan AKP'li Hamza Dağ'a yanıt
- Mersin'de AKP'lilerden toplu istifa
- Bakan Yanık hakkında suç duyurusu
- FETÖ tutuklusuna makam veren Soylu
- Kremlin'den tahıl anlaşması açıklaması