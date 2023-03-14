Dolar ve Euro ne kadar oldu? (14 Mart 2023)

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 09:23

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 09:23

Merkez Bankası (TCMB) cuma günü bankalara ilettiği yazı ile ihtiyaç kredilerinde faiz oranına göre menkul kıymet tesisi kapsamına aldı. Banka dün yeni bir yazı ile menkul kıymet tesisi getirilen ihtiyaç kredilerinde 70 bin TL'ye kadar olan tutar ile deprem bölgesine ve SGK borçlarına yönelik kullandırılacak kredileri uygulamadan muaf tuttu.

TCMB böylece kurumsal krediler ardından bireysel kredilere de üst sınır belirlemiş oldu. İstisnalar dışındaki ihtiyaç kredilerinde tahvil karşılığı ayırmadan verilebilecek en yüksek faiz aylık yüzde 1.37, yıllık yüzde 16.56 oldu.

İhtiyaç kredilerinde faizin yüzde 20.62 üzerinde olması halinde yüzde 90 tahvil karşılığı ayrılacağından bankacılar bu seviyenin üzerinde kredinin mümkün olmayacağına dikkat çekiyorlar.

DÖVİZDE SON DURUM

Dolar/TL, bu sabah saat 08.50'de 18.9725/18.9730 seviyesindeydi. Bu seviyeye göre TL depremden bugüne geçen beş haftada dolar karşısında yaklaşık yüzde 0.75 değer kaybetti. TCMB "istikrarlı TL" için bu dönemde 9.5 milyar dolar civarında rezerv kaybı yaşadı.

Serbest piyasada 18,9720 liradan alınan dolar 18,9740 liradan satılıyor. 20,3140 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 20,3160 lira olarak belirlendi.

Dün, doların satış fiyatı 18,9750 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 20,3680 lira olmuştu.

Bankacılar depremden sonraki beşinci hafta olan geçen haftaya ilişkin hesaplamaları toplam rezervlerin 500 milyon dolar düşeceği ile değişmeyeceği arasında yer aldı. Bankacılar net rezervlerde ise 1.5 ila 2 milyar dolar düşüş hesapladı.

Bugün iç gündemde takip edilecek bir veri bulunmuyor. ABD'de tüketici fiyatları verisi ile bankacılık sektörüne yönelik endişeler takip ediliyor.

Wall Street'in korku endeksi olarak nitelenen VIX volatilite endeksi dün yükselirken, diğer göstergeler de piyasalar üzerinde baskı oluştuğuna işaret etti. S&P bankacılık endeksi yüzde 7 ile Haziran 2020'den bu yana görülen en büyük günlük düşüşü kaydetti.

Küresel piyasalarda dolar, ABD'li SVB'nin iflasının ardından bankacılık sisteminde geniş kapsamlı bir kriz görülebileceği yönünde kaygılar oluşması ve yatırımcıların Fed'in agresif faiz artırımı döngüsünü sonlandırabileceği beklentileriyle birkaç haftanın dip seviyesine yakın seyretti.

SEÇİM SÜRECİNİ PİYASALAR İÇİN DAHA ÖNEMLİ HALE GELDİ



Piyasalarda ekonomide büyük değişimleri beraberinde getirebileceği için ana gündem maddesi olarak 14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı ve millevekililiği seçim süreci izleniyor.

Muhalefetin ekonomide iktidarın mevcut uygulamarının tersine ekonomide daha alışılmış politikaları benimsemesi seçim sürecini piyasalar için daha önemli hale getiriyor.

Seçim kararı resmi gazetede yayımlandı. Muhalefette yer alan altı partinin oluşturduğu Millet İttifakı'nda 14 Mayıs'ta seçimlerin kazanılması halinde Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini üstlenmesi planlanırken, ittifakın Merkez Bankası (TCMB) başkanlığı için düşündüğü isim de hazır.