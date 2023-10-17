Dolar ve Euro ne kadar oldu? 17 Ekim 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 17.10.2023 - 10:08

Güncelleme: 17.10.2023 - 10:08

Hamas'ın İsrail'e Cumartesi günü düzenlediği saldırının ardından artan jeopolitik endişeler küresel riskten kaçış yaratıyor.

Petrol fiyatları, jeopolitik endişelerle yükseldiği 90 dolar civarında seyrederken hazine dün başlayan ekim ayı iç borçlanma programına bugün devam edecek.

Bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 yılına ilişkin bütçe kanun teklifine ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. Yılmaz, TBMM Plan Bütçe Komisyonunda 12. Kalkınma Planı'nın sunumunu da yapacak.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Dolar/TL, eylül başından bu yana devam eden günlük sınırlı yükselişini bugün de sürdürerek güne 27.90 seviyesinde başladı.

Bu verilere göre TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 32.9 değer kaybetti. Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği haziran ayından bugüne TL'deki değer kaybı ise yüzde 25.74 seviyesinde oldu.

Euro/TL ise 29.41 seviyesinden alıcı buluyor.

REZERVLERDE ARTIŞ HESAPLANDI

Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu iki bankacı, TCMB'nin Perşembe günü açıklayacağı rezerv verilerinin geçen hafta artış gösterdiğini hesapladı. Bankacılar, toplam ve net rezervlerin geçen hafta yaklaşık 1.5 milyar dolar artış gönderdiğini tahmin ediyor.

Dün düzenlediği iki ihale ile 14 milyar TL üzerinde borçlanan hazine, bugün 13 Ekim 2027 itfalı TLREF'e endeksli tahvil ile 5 Ekim 2033 itfalı sabit kuponlu tahvilin ilk ihracını ve 11 Ekim 2028 itfalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

Hazine Ekim ayı programında 68 milyar TL iç borçlanma öngördü. İhaleler önümüzdeki hafta da devam edecek.

Yaklaşık 2.3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne kara harekâtı başlatması beklenen İsrail ordusu tanklarını sınıra konuşlandırdı.

Kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinden yabancıların çıkışını ve yardımların bölgeye girişini sağlayacak bir ateşkes anlaşması için diplomatik girişimler de başarısız olurken, İsrail Gazze'yi bombalamaya devam etti.

Türkiye bölgeye derinleşen insani kriz nedeniyle yardım ulaştırılması ve esir takası da dahil diplomasi trafiğini sürdürerek tarafları gerilimi azaltmaya çağırıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Lübnan'da temaslarda bulunacak.

ULUSLARARASI GÖRÜŞMELER

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Gaye Erkan Dünya Bankası-IMF yıllık toplantıları için bulundukları Fas'ın Marakeş kentinde geçen hafta uluslararası kuruluşlar, yatırımcılar, fon yöneticileri ve merkez bankası başkanları ile görüştü.

Ekonomi yönetimi bu görüşmelerde ekonomi programını anlatarak yıllardır süren yabancı yatırım çıkışını tersine çevirmeyi hedeflerken yabancı yatırımcıların da son dönemde Türkiye piyasalarına ilgisi artıyor.

Şimşek, yarın Paris'te yatırımcılarla görüşecek ardından ise önümüzdeki hafta Abu Dabi, Doha ve Riyad'a gidecek. Şimşek BAE ile 50 milyar dolarlık yatırım programının ilk somut adımlarının da bu ziyarette atılacağını söyledi.

Henüz Türkiye'ye yönelik sermaye girişleri oldukça sınırlı aşamada. Yabancı yatırımcılar en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz artırımına rağmen yüksek seyreden enflasyon karşısında ne kadar sabırlı olacağından endişe ediyor.