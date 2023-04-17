Dolar ve Euro ne kadar oldu? (17 Nisan 2023)

Yayınlanma: 17.04.2023 - 09:37

Güncelleme: 17.04.2023 - 09:50

Türkiye cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bankacılık sektörüne önümüzdeki altı ay için mevduatta her ay yüzde 5'e kadar düzenli dövizden TL'ye dönüşüm öngören hedefler getirirken, geçen haftalarda ayrıca sektörden bu hedeflere odaklanma da istedi.

Bankacılar 14 Mayıs'taki seçimleri de kapsayacak dönem için TCMB mesajlarının "döviz talebi yaratarak döviz politikasında engel oluşturmayın" mesajı olarak algılandığına dikkat çekiyor.

Seçime yaklaştıkça bankacıların kamu kontrollü olarak tanımladıkları piyasada TL'de değer kayıpları deprem öncesi döneme göre günlük olarak bir miktar hız kazandı.

DÖVİZDE SON DURUM

Günlük sınırlı kayıplarını devam ettiren dolar/TL, 19.58 seviyesine yükselmesinin ardından saat 08.41'de 19.3850/19.3715 seviyelerinde işlem görüyor.

Serbest piyasada 21.2900 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 21,2920 lira olarak belirlendi.

Cuma günü Euro'nun satış fiyatı ise 21,3560 lira olmuştu.

JP Morgan, seçimlerden sonra, uygulanan ekonomi politikalarında sadece ılımlı değişiklikler yapılması halinde TL'de kayıpların süreceği ve dolar/TL'nin 30'a yaklaşabileceği tahmininde bulundu.

JP MORGAN'DAN DOLAR TL TAHMİNİ

'ın iki senaryosundan ilki olan alışılagelmiş politikalara "güçlü bir bağlılık" olması durumunda ise, dolar/TL'nin seçimlerin ardından önce 24-25 seviyesine yükseleceğini ve yılı 26 seviyesinde kapatacağı tahmin ediliyor. Buna göre, ekonomide borçlanma maliyetleri için önemli olan gösterge tahvil faizlerinin de yüzde 25'e yükseleceği öngörülüyor.

14 Mayıs'ta geçekeleşecek seçimler getirebileceği köklü değişiklikler nedeniyle piyasalarda ana gündem maddesi olarak izleniyor.

Bugün mart ayı konut satış istatistiklerini ve Hazine'nin açıklayacağı mart ayı merkezi yönetim bütçe dengesini verileri izlenecek.

KÜRESEL PİYASALAR

ABD'de bilanço dönemi başlarken Asya borsalarında temkinli işlemler görüldü, Çin'de açıklanacak veriler ise dünyanın ikinci büyük ekonomisinin toparlanmasına yönelik ipuçları verecek.

Analistler, Çin'de ticaret verilerinin beklenmedik şekilde güçlü gelmesinin ardından yarın açıklanacak sanayi üretimi ve gayrisafi yurt içi hasıla verilerinde de yukarı yönlü bir sürpriz bekliyorlar.

Dolar, ABD çekirdek perakende satışlarında görülen direnç, kısa vadede enflasyon beklentilerinin artması ve ABD'li bankaların güçlü bilançolar açıklamasının ardından Fed'in mayısta faiz artırımına gideceği beklentilerinin kuvvetlenmesiyle bir yılın dip seviyesinden yükseldi.