Özel sektörün yurtdışı kredi borcu mart sonunda 158 milyar dolar

Yayınlanma: 16.05.2023 - 11:38

Güncelleme: 16.05.2023 - 13:26

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) özel sektörün yurtdışı kredi borcuna ilişkin verileri yayımladı.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu 2022 yıl sonuna göre 1,2 milyar dolar azalarak 158 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Uzun vadeli kredi borcu 2022 sonuna göre 1,7 milyar dolar düşüşle 149 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu ise 530 milyon dolar artarak 9 milyar dolar oldu.

Mart sonu itibarıyla kalan vadeye göre, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri toplam 39,9 milyar dolar oldu.