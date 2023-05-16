Özel sektörün yurtdışı kredi borcu mart sonunda 158 milyar dolar
Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, martta bir önceki aya göre 1,2 milyar dolar azalarak 158 milyar dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) özel sektörün yurtdışı kredi borcuna ilişkin verileri yayımladı.
Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu 2022 yıl sonuna göre 1,2 milyar dolar azalarak 158 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Uzun vadeli kredi borcu 2022 sonuna göre 1,7 milyar dolar düşüşle 149 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu ise 530 milyon dolar artarak 9 milyar dolar oldu.
Mart sonu itibarıyla kalan vadeye göre, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri toplam 39,9 milyar dolar oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den tutanak açıklaması
- Siyaset arenasına bomba gibi düşen kayıt...
- YSK Başkanı Yener'den 'itiraz' açıklaması
- Kılıçdaroğlu’nun Sinan Oğan kararını anlattı
- Doktor dövmekle övünen AKP'li için karar verildi
- Barış Pehlivan tahliye edildi!
- Muharrem İnce soruşturmasında 1 tutuklama
- Oğan'ın kararını açıklayacağı tarih belli oldu
- Ümit Özdağ'dan seçim sonrası açıklama
- ıslak imzalı oy da delil sayılmadı