Dolar ve euro ne kadar oldu? 19 Eylül 2024 döviz fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 34,0620 liradan, avro 38,0160 liradan güne başladı.

Dolar ve euro ne kadar oldu? 19 Eylül 2024 döviz fiyatları
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.09.2024 - 09:09

İstanbul serbest piyasada 34,0600 liradan alınan dolar, 34,0620 liradan satılıyor. 38,0140 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 38,0160 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,1000 lira, euronun satış fiyatı ise 37,9760 lira olmuştu.


Etiketler: #dolar #Euro/dolar

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