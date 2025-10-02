Dolar ve Euro ne kadar oldu? 2 Ekim Perşembe döviz fiyatları

Piyasaları etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler yurttaşlar tarafından merakla izleniyor.
Yatırımcılar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 41,4778, satışta 41,6440 lira olarak duyurdu. Banka, önceki efektif kurunu alışta 41,4694, satışta 41,6355 lira olarak açıklamıştı.
Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1730, sterlin/dolar paritesi 1,3444 ve dolar/yen paritesi 147,990 düzeyindeydi.
DOLAR YENİ GÜNDE NE KADAR OLDU?
2 Ekim Perşembe gününün sabah saatlerinde ise Dolar/TL 41,5910 (alış) 41,6040'dan (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 48,8689 TL seviyelerinde seyrediyor.