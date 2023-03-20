Dolar ve Euro ne kadar oldu? (20 Mart 2023)

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 09:32

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 09:32

Yurtiçinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, 14 Mayıs'ta yapılacak seçim sürecine ilişkin gelişmeler piyasalarda yakından izlenmeye devam ediyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, zayıf dış finansman koşullarını, ekonomide tahrifat yaratan müdahaleci politikalar ve jeopolitik riskleri gerekçe göstererek Türkiye'nin kredi notunu "B" seviyesinde tuttu. Cuma gecesi açıklamada bulunan kuruluş kredi notu görünümünü ise "negatif" olarak belirledi.

AKP'NİN YENİ EKONOMİ POLİTİKASI TUTMADI

AKP hükümetinin uyguladığı ve cari fazla vermeyi hedefleyen yeni ekonomi modeli kapsamında son yıllarda faizler düşük tutulurken, enflasyon tarihi seviyelere ulaştı, cari fazla yerine ise cari açık oluştu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve son açıklanan verilere göre 49,589 kişinin hayatını kaybettiği depremlerin de ekonomide oluşturacağı yükün 100 milyar dolar seviyelerinde olması bekleniyor.

DÖVİZDE SON DURUM

Dolar/TL, bu sabah saat 08.46'da 19.0010/19.0120 seviyesindeydi. TCMB "istikrarlı TL" için depremden sonraki beş haftada toplam brüt rezervlerinde 9.6 milyar dolar düşüş yaşadı.

Serbest piyasada 19,0100 liradan alınan dolar 19,0120 liradan satılıyor. 20,3040 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 20,3060 lira olarak belirlendi.

Cuma günü, doların satış fiyatı 19,0070 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 20,2130 lira olmuştu.

GÖZLER MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINDA

Bu hafta perşembe günü Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıklayacak. TCMB geçen ay politika faizinde "ölçülü" olarak nitelediği 50 baz puan indirime gitmişti.

Küresel piyasalarda, yatırımcılar zor durumdaki İsviçre bankası Credit Suisse'in rakibi UBS tarafından satın alınmasını memnuniyetle karşılarken dünyanın başlıca merkez bankalarının olağanüstü bir adım atarak finans sistemine acil likidite sağlaması piyasalarda küresel bir bankacılık krizi oluştuğu kaygılarını kısmen yatıştırdı.

Ancak Asya borsaları ve vadeli işlem kontratları, bu adımlara rağmen bankacılık krizine dair endişelerle istikrarsız bir seyir izledi.

Hafta sonunda UBS Group, İsviçre'nin düzenleyici kurumları tarafından hazırlanan bir paket kapsamında rakibi Credit Suisse'i 3 milyar İsviçre frankı karşılığında satın aldı ve bankanın 5.4 milyar dolar büyüklükteki borcunu üstlendi.

Öte yandan Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'nın tahıl ihraç etmesine imkan veren ve dünya gıda fiyatlarının düşmesini sağlayan Karadeniz tahıl koridoru anlaşması da en az 60 gün süreyle uzatıldı. Rusya, uzatma anlaşmasına varılan cumartesi günü yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin kendisine uyguladığı bazı yaptırımların kaldırılmaması halinde koridorun süresini daha fazla uzatmayacağı uyarısında bulundu