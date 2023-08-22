Dolar ve Euro ne kadar oldu? 22 Ağustos 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 22.08.2023 - 09:28

Güncelleme: 22.08.2023 - 09:28

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklentilerin altında kalan 900 baz puanlık faiz artışı ardından Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan'ın da katıldığı yenilenen kadrosuyla alacağı faiz kararını Perşembe günü 14.00'da açıklayacak.

Reuters anketine katılan 17 ekonomistin tamamı yüzde 17.5 seviyesindeki politika faizinde artış beklerken, tahminler yüzde 18 ila yüzde 20.5 bandında yer alıyor. Ankette sekiz ekonomist 250 baz puan, dört ekonomist 200 baz puan, üç ekonomist 150 baz puan, ve birer ekonomist 50 ve 300 baz puan artış bekliyor.

TCMB 125 milyar dolara yaklaşan kur korumalı mevduat hesaplarının (KKM) TL mevduata geçişine yönelik bankalara hedef belirleyerek ilk kez KKM'nin azaltılmasını amaçlayan adımını bu haftasonu atarken, bankacılara göre bu karar faiz artışlarının sınırlı kalmaya devam edeceğinin de göstergesi.

'MERKEZ'DEN KKM KARARI

TCMB kur korumalı mevduatı azalmayı amaçlayan yeni adımlarına yönelik dün bankaların eleştilerini dinlediği bir toplantı da gerçekleştirdi.

TCMB toplantıda bankalara "zorlukların farkında" olduklarını ancak düzenlemelerin sağlıklı aktarım mekanizması için "gerekli" olduğu mesajı verdi.

Toplantıya katılan bir bankacı ise bankaların eleştirelere yönelik TCMB'nin verdiği en net yanıtı şöyle özetledi:

"Tekrardan normalleşmeyi sağlamak için, parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı çalışmasını sağlamak için bu süreci uygulamak zorundayız. Zorlukların farkındayız."

Bankacılar haftassonu yapılan düzenlemelerin TL mevduat faizlerinde yükseliş ve yıl sonuna kadar KKM'de yüzde 15'in üzerinde düşüş getirebileceğini hesaplıyor.

Bugün iç gündemde takip edilecek bir veri bulunmuyor.

DÖVİZDE SON DURUM

Dolar/TL 27.44 zirvesinin hemen altında 27.19 bandında işlem görüyor. Kur yaklaşık bir ay 27 seviyesinde yatay seyir izledikten sonra son günlerde 27'den 27.2 üzerine yükseldi. TL'nin yılbaşından beri dolar karşısındaki değer kaybı bu sabah yüzde 31.2 seviyesinde bulunuyor.

Euro/TL ise 30.66 zirvesinin altında 29.70 bandında sınırlı yükselişini sürdürüyor

Kur korumalı mevduatın Ağustos'taki rekor dönüşleri piyasalarda takip edilmeye devam ediyor. Bu ay KKM'deki 50 milyar dolar dönüş ile ihracatçıların ithalat kaynaklı döviz ihtiyacı TCMB rezerlerini baskılayan ana unsurlar.

Bankacıların hesaplamalarına göre Perşembe günü açıklanacak veriler geçen hafta toplam rezervlerin 0.8 ila 1 milyar dolar arasında artacağını, net rezervlerin ise yatay ya da 200 milyon dolar azalacağı yönünde.gibi sınırlı bir düşeceğini gösteriyor.

KÜRESEL PİYASALARDA İYİMSER HAVA

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili getirileri US10YT=RR erken Tokyo işlemlerinde yaklaşık 2.5 baz puan artışla yüzde 4.366 seviyesine yükselerek dün 2007'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından kazanımlarını artırdı.

ABD'de faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağına ilişkin bir eğilim oluşmasıyla dolar diğer başlıca para birimleri karşısında 10 haftanın zirvesine, yen karşısında da Kasım'dan bu yana görülen en yüksek seviyeye yakın seyretti