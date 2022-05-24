Dolar ve Euro ne kadar oldu? (24 Mayıs 2022)
Dolar bu sabah 16 lirayı aşarken Euro ise 17,20'nin üzerini gördü.
Dolar/TL 10 günlük yükselişin ardından 16' TL'yi buldu. Gün içi en yüksek seviye 16.0477'yi gördü. Euro ise 17,2182 TL'den işlem görürken gün içi en yüksek seviye 17,2220'yi buldu.
MERKEZ BANKASI'NIN REZERVLERİ ERİYOR
TCMB'nin mevcut döviz politikasını sürdürebilmek için her gün daha fazla dövize ihtiyaç duymasına karşın rezervlerinin erimeye devam etmesi piyasanın kamu kontrollü olarak tanımladığı kur politikasındaki sürdürülebilirliğin sorgulanmasının ana nedeni. TCMB'nin swap hariç rezervleri de eksi 52 milyar dolara kadar gerilemiş durumda.
TL BU AY YÜZDE 8 DEĞER KAYBETTİ
TL, dolar karşısında ay başından beri yaklaşık yüzde 8 değer kaybı yaşadı. TL'deki değer kaybının devamına kamunun izin verip vermeyeceği piyasalardaki ana gündem maddesi konumunda.
Dolar/TL bu ayın ilk günlerine kadar 14.5-15 arasında iki ay boyunca yatay bir seyir izledi. Daha sonra aralıksız yükselişle kur 16'ya yaklaştı ancak henüz bu seviyenin üstünü test etmedi.
TCMB ihracatçı döviz gelirlerinin yüzde 40'ını ve KKM uygulmasının döviz kısmını rezervlerine katsa da bankanın rezervleri aynı oranda artmıyor. Aradaki fark kurda hükümetin tanımıyla "istikrar" için kullanılıyor. TCMB resmi olarak kurdaki müdahalelerini kabul etmezken hareketleri dalgalı kur rejimi olarak nitelendiriyor.
16'NIN HEMEN ALTINDA BAŞLAMIŞTI
Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 16'nın hemen altında başladı. Dolar bu sabah saat 08.55'te 15.97/15.98 seviyesinde başlamıştı. Euro ise 17,0446 TL seviyesinde işlem görüyordu.
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