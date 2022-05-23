Dolar ne kadar oldu? (23 Mayıs 2022)

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:19

Bugün kabine toplantısı, Hazine'nin Mayıs ayı borçlanma programının son ihaleleri, piyasa katılımcıları anketi başta olmak üzere veri gündemi takip edilecek. Hafta boyunca TCMB faiz kararı, Moody's Türkiye olası not değerlendirmesi ve Davos zirvesi izlenecek.

Piyasalarda kısa vadeli yüksek getirili bir bono, enflasyona endeksli tahvil gibi adımlarla dövize olan talebin düşürülüp düşürülemeyeceği ya da bu yöntemlerle kamuya yeni döviz kaynağı sağlanıp sağlanamayacağı takip edilecek.

Bu kapsamda takip edilen bir enstrüman ise Hazine'nin ihraç etmeyi planladığı enflasyon korumalı tahvil. Hükümet enflasyon korumalı tahvil için hazırlıklarını tamamladığını açıklarken, yeni ürünün cazip olması durumunda TL, döviz ve hatta KKM mevduattan kaçışa yol açabileceği konusu bankacılık sektörü için endişe yaratıyor.

MERKEZ BANKASI'NIN REZERVLERİ ERİYOR

TCMB'nin mevcut döviz politikasını sürdürebilmek için her gün daha fazla dövize ihtiyaç duymasına karşın rezervlerinin erimeye devam etmesi piyasanın kamu kontrollü olarak tanımladığı kur politikasındaki sürdürülebilirliğin sorgulanmasının ana nedeni. TCMB'nin swap hariç rezervleri de eksi 52 milyar dolara kadar gerilemiş durumda.

GÜNDE 1 MİLYAR DOLAR DÖVİZ....

İstanbul Analytics bu sabah yayımladığı raporda, "Hafta boyunca dolar/TL'de yeni savunma hattı 16'yı koruyan TCMB, oldukça yüksek bedel ödedi. Çeşitli kaynaklardan edindiğimiz veri ve anektodlara göre, günde 1 milyar dolar döviz satmış olabilir. Sonuçta, TCMB'nin müdahale için kullanılabilecek rezervleri 30 milyar doların da altına gerilemiş olmalı" dedi ve ekledi:

"TCMB açısından net döviz girişi turizm gelirleri vasıtasıyla olacak. Bu meblağ Haziran-Eylül döneminde en fazla ayda 5 milyar dolar tutar. Buna karşın, TCMB halen müdahale için ayda bu girişin dört katı döviz satıyor. Oyun sonunun çok yaklaştığını bu aritmetikten bile görebiliriz."

TL BU AY YÜZDE 8 DEĞER KAYBETTİ

TL, dolar karşısında ay başından beri yaklaşık %8 değer kaybı yaşadı. TL'deki değer kaybının devamına kamunun izin verip vermeyeceği piyasalardaki ana gündem maddesi konumunda.

Dolar/TL bu ayın ilk günlerine kadar 14.5-15 arasında iki ay boyunca yatay bir seyir izledi. Daha sonra aralıksız yükselişle kur 16'ya yaklaştı ancak henüz bu seviyenin üstünü test etmedi.

TCMB ihracatçı döviz gelirlerinin %40'ını ve KKM uygulmasının döviz kısmını rezervlerine katsa da bankanın rezervleri aynı oranda artmıyor. Aradaki fark kurda hükümetin tanımıyla "istikrar" için kullanılıyor. TCMB resmi olarak kurdaki müdahalelerini kabul etmezken hareketleri dalgalı kur rejimi olarak nitelendiriyor.

16'YA ÇOK YAKLAŞTI

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 16'ın hemen altında başladı. Kur bu sabah saat 08.51'de 15.9500/15.9600 seviyesinde işlem gördü.

Dolar şu saatler 15,9608'den işlem görürken gün içinde en düşük 15.8962, en yüksek 15.9720 oldu.

Küresel piyasalarda resesyon endişeyle yaşanan sert satış baskısı ve riskten kaçış da takip edilen gündem maddeleri arasında.

Türkiye'nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı korumanın maliyetini gösteren CDS'ler geçen hafta 724 puanı aşarak Refinitiv verilerine göre 2008'den bu yana rekor seviyeye çıktı. CDS Cuma gününü 715/724 seviyesinden tamamladı.

Türkiye'ye ait varlıkların taşıdığı risk hakkında gösterge olan CDS'teki belirgin yükseliş Hazine'nin dolar borçlanma maliyetlerini yükseltirken, bankacılar maliyetlerin çift haneye yaklaştığına dikkat çektiler.

Ayrıca Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımına onay vermeyeceğini söylemesinin ardından Batı ile ilişkiler de takip edilen gelişmelere dahil oldu