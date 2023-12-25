Dolar ve Euro ne kadar oldu? 25 Aralık 2023 döviz fiyatları...

Yayınlanma: 25.12.2023 - 09:46

Güncelleme: 25.12.2023 - 09:46

Cuma günü 29.1982 ile haftayı kapatan dolar TL, Noel tatilinin etkisiyle Foreks piyasalarda bu sabah 29.07 seviyesinde işlem görüyor. Euro TL ise zirvenin hemen altında 32.12 bandında işlem görüyor.

Yılın son haftasında takip edilecek önemli veriler arasında, yarın açıklanacak kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi yer alıyor. Bu hafta ayrıca, Perşembe günü açıklanacak aralık ayı ekonomik güven endeksi izlenecek.

Yılın son işlem günü olan cuma gününde ise borç stoku, bankacılık aylık verileri, iç borçlanma stratejilerinin de açıklandığı yoğun bir veri gündemi olacak.

GÖZLER ASGARİ ÜCRETTE

Bu hafta ayrıca, yapılacak toplantıların ardından 2024 yılında uygulanacak asgari ücretin açıklanması bekleniyor.

Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta politika faizini 250 bp daha artırarak yüzde 42.5'e yükseltirken; dezenflasyon için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını, parasal sıkılaştırma adımlarının en kısa zamanda tamamlanacağını açıkladı.

TCMB faiz kararı ile eşzamanlı olarak üç karar daha açıkladı. Buna göre, yabancı para yükümlülükler için yüzde 5 olarak uygulanan menkul kıymet tesis oranı yüzde 4'e indiriliyor. Parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi ve kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla da Türk Lirası depo alım ihaleleri başlatıldı.

FAİZ ARTIRIMI NE ZAMAN SON BULACAK?

Piyasalarda ocak ayında yapılacak son bir artışla faiz artırım sürecinin sonlandırılacağı beklentisi oluşmaya başladı.

Ekonomist Haluk Bürümcekçi, "Faiz artırım sürecinin Ocak toplantısında 250 baz puanlık son artışla yüzde 45.0 seviyesinde tamamlanacağı sinyali verildiğini düşünüyoruz... Bu düzeydeki faizin gelecek yıl ortasına kadar korunmasını bekliyoruz" dedi.

Son artırımla birlikte TCMB, Haziran'da 650 bp, Temmuz'da 250 bp, Ağustos'ta 750 bp, Eylül, Ekim ve Kasım'da 500'er bp olmak üzere toplamda 3,400 bp faiz artırmış oldu.

ABD ve Avrupa'daki piyasaların neredeyse tamamı Noel tatili nedeniyle bugün kapalı kalırken; Japonya'nın Nikkei endeksi, geçen hafta S&P 500 ve Nasdaq endekslerinin de pozitif seyrinde etkili olan ABD'de faiz indirimi beklentilerinin desteğiyle yükseldi.