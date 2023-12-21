Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Dolar ve Euro rekor tazeledi

Merkez Bankası'nın faiz kararı ardından döviz kurlarında hareketlilikler yaşandı. Faiz kararı sonrası dolar ve Euro rekor tazeledi. İşte dolar ve Euro'da son durum...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.12.2023 - 15:00
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Dolar ve Euro rekor tazeledi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) yılın son faiz kararını açıkladı. 

PPK, aralık ayı politika faizini beklentilere paralel 250 baz puan artışla yüzde 42,5'a yükseltti.

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar ve Euro'da rekor tazeledi.

Yaklaşık dört aydır süregelen günlük sınırlı yükseliş eğilimini sürdüren Dolar/TL 29,16 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Euro/TL ise 32,13 seviyesinden işlem görerek rekor tazeledi.


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