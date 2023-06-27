Dolar ve Euro ne kadar oldu? 27 Haziran 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 27.06.2023 - 09:19

Güncelleme: 27.06.2023 - 09:33

Dolar/TL kurunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentilerin altında kalan faiz artışı ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in serbest kambiyo rejimi vurgusunun ardından başlayan yükseliş ivmesi bayram tatili öncesindeki son işlem gününde de devam etti.

Dolar/TL eleştirilen faiz kararı sonrası geçen hafta yeni tarihi zirve olan 25,73 seviyesine kadar yükselmişti. Dün ilk kez 26'yı aşan dolar bugün gün içi en yüksek 26.20 ile rekor yeniledi. Saat 09.14 civarı ise tekrar sınırlı düşüşe geçerek 25.90 bandında işlem görüyor.

Seçimden önce 21,5’in altında olan Euro/TL, seçimden yaklaşık bir hafta sonra 25’i geçmişti. MB’nin faiz toplantısına kadar 25.6-25.8 arasında dengeye oturan kur, faiz kararından sonra 27’yi geçmişti.

Dün ilk kez 28'i gören Euro bugün gün içi en yüksek 28.56'yı görerek zirve tazeledi. Saat 09.14 civarı ise sınırlı düşüş ile 28.28 civarı işlem görüyor.

MEVDUAT FAİZLERİNDE SINIRLI DÜŞÜŞ

TCMB piyasa beklentilerini karşılamadığı için eleştirilen geçen haftaki faiz artırımı sonrası ilk sadeleştirme adımını menkul kıymet tesisi uygulamasında yaptı ve bankaların tahvil tutma yükümlülükleri düşürüldü. Liralaşmaya yönlendiren uygulamaların gevşetilmesi sonrası mevduat faizlerinde de sınırlı bir düşüş başladı.

Kamu kontrollü piyasa düzenine ilişkin regülasyonların hala devrede olmasına karşın bankacılar ve yetkililer TCMB'nin geçen hafta itibarıyla rezervlerini döviz politikasında kullanmayı "tamamen bıraktığına" dikkat çekiyorlar.

Piyasalarda yatırımcılar kamu kontrollü yapıdan tamamen uzaklaşmanın zaman alacağını gördükleri için süreci ve faiz artırım miktarlarını eleştiriyorlar ve daha hızlı adımlar bekliyorlar. Ekonomi yönetimi ise mevcut kamu kontrollü yapıdan uzaklaşılmasının zamana yayılarak gerçekleştirileceğine yönelik açıklamalarını sürdürüyor.

Seçim öncesi TCMB rezervlerinin TL'nin olması gerekenden daha değerli tutulması için kullanılmasıyla ay başında rezervler tarihi dip seviyeye gerilemiş net rezervler -5.7 milyar dolara düşmüştü. TCMB net uluslararası rezervleri son iki haftada toparlanarak 16 Haziran itibarıyla tekrar artıya geçti.

REZERVLERDE KÖRFEZ ÜLKE ETKİSİ

Artışlarda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın dost körfez ülkeleri olarak tanımladığı ülkelerden TCMB'ye gelen depo/mevduat hesapları da rol oynuyor. Bankacılar 23 Haziran haftasında da rezervlerde belirgin artış hesaplıyorlar.

Bugün yarım gün açık kalacak işlemlerin ardından haftanın kalanı resmi tatil olacak. Veri gündeminde ise Hazine'nin önümüzdeki üç aya ilişkin borçlanma programı yer alıyor.

KÜRESEL PİYASALAR

Asya borsaları, Çin'de ekonomik toparlanmanın izlediği sallantılı seyir ve Rusya'da başarısız askeri başkaldırının yarattığı endişelerle dalgalı seyrederken yatırımcılar küresel faizlerin seyri hakkında fikir verecek ipuçlarını izlemeye devam ettiler.