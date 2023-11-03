Dolar ve Euro ne kadar oldu? 3 Kasım 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 03.11.2023 - 10:00

Güncelleme: 03.11.2023 - 11:11

Tüketici ve üretici fiyat endeksi verileri saat 10.00'da yayımlandı.

Reuters anketine göre TL'de yaşanan değer kaybının birikimli etkisi ve vergi artışlarının ardından giyim ve hizmetler kalemi öncülüğünde TÜFE'nin Ekim'de aylık yüzde 3.9 artması, yıllık bazda ise sınırlı yükselerek yüzde 62.1'e çıkması bekleniyordu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, ekim ayında TÜFE yüzde 3,43 artarken, yıllık bazda TÜFE yüzde 61,36 artış gösterdi. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG)'a göre ise aylık yüzde 5,09 artarken 12 aylık enflasyonu yüzde 126,18 olarak açıkladı.

TCMB Başkanı Gaye Erkan, Haziran-Eylül'deki kur ve vergi etkilerinin ardından aylık bazda enflasyonda yavaşlamanın başladığını ancak görünümde iyileşmeden bahsetmek için henüz erken olduğunu belirtti.

ENFLASYONA YİNE 'ZAM'

TCMB, dün yayımlanan enflasyon raporuna göre enflasyonun gelecek yıl mayıs ayında yüzde 70-75 arasında zirve yaptıktan sonra düşüşe geçerek 2024 sonunu bir önceki tahmine kıyasla üç puan daha yukarıda olan yüzde 36 seviyesinde tamamlamasının beklendiğini belirtti.

Bugün ayrıca saat 15.30'da ABD'de para politikasının görünümü açısından yakından izlenen ABD'de Ekim ayı tarım dışı istihdam verisi yayımlanacak. Verinin istihdam arzında artış olduğunu ve ücret artışlarının iki buçuk yılın en düşük seviyesine indiğini göstermesi bekleniyor. Otomotiv işçileri sendikasının grevi ise manşet istihdam rakamlarında bozulma yaratabilir.

TL YIL BASINDAN BU YANA YÜZDE 34 DEĞER KAYBETTİ

Dolar/TL, eylül başından bu yana devam eden günlük sınırlı yükselişini sürdürdü. Kur sınırlı yükselişle 28.40 seviyesindeydi.

Euro TL ise 30.21 bandında işlem görüyor.

TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 34 değer kaybetti. Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği haziran ayından bugüne TL'deki değer kaybı ise yüzde 26.9 seviyesinde gerçekleşti.

Dış piyasalara bakıldığında hisse senetleri ABD'de faiz oranlarının sabit kalmasını ardından güçlenen risk iştahıyla bir yılın en büyük haftalık yükselişini kaydetmeye hazırlanırken dolar geriledi, tahvil fiyatları ise keskin yükseldi.

Son haftalarda yaklaşık bir yılın zirvesini gören petrol fiyatları, Ortadoğu'daki çatışmaların arz kesintisine yol açacağı endişelerinin hafiflemesiyle haftalık bazda yüzde 4 geriledi. Türkiye'de enflasyon ve cari açığa etkileri açısından petrol fiyatları yakından izleniyor.