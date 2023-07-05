Dolar ve Euro ne kadar oldu? 5 Temmuz 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 05.07.2023 - 09:35

Güncelleme: 05.07.2023 - 09:35

Milyonlarca yurttaşın gözü emekli zammını etkileyen enflasyon oranlarına çevrildi.



Seçimlerin ardından TL'de yaşanan sert değer kaybının da etkisiyle TÜFE'nin Haziran'da aylık yüzde 4.84 artması, yıllık bazda ise sınırlı bir düşüşle yüzde 39.5'e gerilemesi bekleniyor.

TL'deki değer kaybının yanı sıra akaryakıt, otomobil, tütün, hizmetler, altın ve mücevherat fiyatlarındaki artışların da Haziran'da enflasyon üzerinde etkili olması bekleniyor.

Ekonomistler, TL'deki değer kaybının geçişkenlik etkisiyle fiyatları yükselterek enflasyona yükarı yönlü etkisinin devam edeceğini öngörürken Reuters anketinde yılsonu enflasyon tahmin medyanı yüzde 51.50 seviyesinde.

Veri sonrası yapılacak yasal düzenleme ile memur ve emeklilere verilecek nihai artış da belli olacak. Emekli ve memur maaşlarının artışına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin TBMM'ye bu hafta sunulması bekleniyor.

KKM İÇİN DÖVİZ SATIŞLARI

TCMB, KKM dönüşleri için bankaların ihtiyaç duyacağı dövizi doğrudan satabilmesini sağlayan değişikleri içeren yazıyı bankalara dün gönderdi.

Yazıda, KKM hesap sahiplerinin vade sonunda döviz talep etmeleri halinde döviz piyasasında likidite ihtiyacı oluşabildiğine dikkat çekilerek, "Bu kapsamda; bankaların vade sonunda ihtiyaç duyacakları döviz likiditesinin piyasa koşulları çerçevesinde TCMB'nca doğrudan karşılanabilmesine ve bankaların döviz likiditesi yönetimine destek olunmasına karar verilmiştir" denildi.

Bankacılar bu hafta 15 milyar dolara yakın önümüzdeki haftalarda ise 10 milyar dolar civarında KKM dönüşü hesaplıyor.

Reuters'a dün bilgi veren yetkililer, TL'yi savunmak için kamu bankaları aracılığı ile rezerv satışına da olanak sağlayan Hazine protokolünün kullanımının iptal edileceğine ve pozitife geçen TCMB rezervlerinin kur seviyesini belirlemek için "kullanılmayacağına" dikkat çekti.

Bu değişiklikler TCMB'nin kamu kontrollü bir kur politikası yürüttüğü seçim öncesi dönemde sadece kamu bankaları aracılığı ile gerçekleştirilen döviz satışlarının yapılmayacağı anlamına geliyor.

TL YÜZDE 28 DEĞER KAYBETTİ

İşlemciler de TCMB'nin haziran ayının üçüncü haftası itibarıyla rezervlerini TL'nin seviyesini belirlemek için kullanmayı "tamamen bıraktığına" dikkat çekerken süreç büyük bölümü seçim sonrası olmak üzere bu yıl TL'nin yüzde 28'in üzerinde değer kaybına neden oldu.

Bu değişimle net rezervler 2 Haziran'da -5.7 milyar dolara inerek 2002 yılında başlayan veri serisinin en düşük değerini almasından bu yana geçen üç haftada 14.9 milyar dolar toparlandı. Artış rezervlerin satışının durmasıyla birlikte oluştu.

Ancak yoğun dönüşleri olan kur korumalı mevduatın yarattığı döviz talebi, resmi tatil sonrasında bu hafta daha da yoğunlaşmasıyla döviz likidite ihtiyacını da bereberinde getirmiş oldu. Bankacılar TCMB'nin sektörü kapsayan yeni KKM düzenlemesinin tutarlarını ve rezerv etkisini de yakından takip edecekler.

TCMB geçen bir yılda devreye aldığı önlemlerle ihracatçıların satmak zorunda olduğu dövizleri rezervine kattığı için yılda 100 milyar dolara yakın rezerv elde edebiliyor. Seçimler öncesi bu tutarın tamamı hatta bazen daha fazlası TL'nin değerine etki edecek şekilde piyasaya satılıyordu.

TCMB'nin ihracat haricinde turizim sektörünün kendi isteği ile bozdurduğu döviz tutarı, yabancıların konut ve vatandaşlık edinimi kaynaklı düzenli rezerv gelirleri ve yabancı ülkelerden sağladığı swap ve mevdutları da bulunuyor. Bankacıların hesaplamalarına göre piyasaya likidite sağlanmayan her işlem gününde bankanın net döviz pozisyonu 1 ila 1.5 milyar dolar artıyor.

DOLAR VE EURO'DA SON DURUM

Dolar/TL 26.11 seviyesindeki tarihi zirvesine yakın seyrediyor. Faiz kararından bugüne TL, dolar karşısında yaklaşık yüzde 10, Haziran ayında ise yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti. Kur bu sabah saat 09.07'de 26.08 civarındaydı.

Euro TL ise saat 09.28'de 28.38 civarında işlem görüyor.