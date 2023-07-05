Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı mı? TÜİK 2023 Haziran enflasyon oranı kaç? Haziran ayı enflasyon oranı ne kadar...
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafında yapılan açıklamada, 3 Temmuz 2023'te yayımlanacağı duyurulan haziran ayı TÜFE ve ÜFE bültenlerinin Kurban Bayramı nedeniyle bugün saat 10.00'da yayımlanacak. Memur ve emekli zammında belirleyecek etken olan 6 aylık enflasyon farkı, açıklanacak olan haziran ayı enflasyon rakamları sonrasında belli olacak. İşte enflasyon beklentisi...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; Haziran ayı enflasyon verileri 5 Temmuz'da saat 10.00'da açıklanacak.
Memur ve emeklilerin zam oranı da 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından netleşecek.
ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,91 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,25 ve en yüksek yüzde 4,85 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,91) göre bir önceki ay yüzde 39,59 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,20'ye ineceği hesaplanıyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi haziranda yüzde 47,32'den 42,07'ye geriledi.
Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,04 artış göstermişti.
MAYIS ENFLASYON RAKAMLARI
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,04, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,65 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 39,59 ile son 17 ayın, yurt içi üretici fiyatlarında da yüzde 40,76 ile son 24 ayın en düşük seviyesine geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mayısta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 63,72, yurt içi üretici fiyatları yüzde 95,8 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 0,04, Yİ-ÜFE yüzde 0,65 artış gösterdi.
TÜFE, mayısta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,26, Yİ-ÜFE ise yüzde 7,81 yükseldi.
Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 39,59, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 40,76 oldu.
Böylece yıllık enflasyon, TÜFE'de son 17, Yİ-ÜFE'de ise son 24 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.
TÜFE, Aralık 2021'de yüzde 36,08, Yİ-ÜFE de Mayıs 2021'de 38,33 seviyesinde gerçekleşmişti.
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