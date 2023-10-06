Twitter'a Musk dokunuşunun maliyeti: 44 milyar dolardan 8 milyara

Twitter'ın X'e dönüşümünün mimarı olan Elon Musk, şirketin sadece ismini ve sunduğu hizmeti değiştirmekle kalmadı. Değerini de düşürdü!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.10.2023 - 09:28
Twitter'a Musk dokunuşunun maliyeti: 44 milyar dolardan 8 milyara
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Elon Musk'ın başına geçtiği, geçtikten sonra X'e dönüşen ve normalde ücretsiz sunulan bazı hizmetlerin ücretli hale gelmesi gibi çok değişim geçiren platform, bu değişimden olumsuz etkilendi. Twitter, Musk'a 44 milyar dolara satılmadan önce oldukça değerli bir şirketken, X'e dönüştükten sonra değeri 8 milyar dolara kadar düştü. 

X ARTIK O KADAR DA DEĞERLİ BİR ŞİRKET DEĞİL

Musk'ın satın aldığı şirketin yeni CEO'su Linda Yaccarino olmuştu. Yaccarino şirket için kredi bulmak amacıyla bankalarla görüşüyor. Bu görüşmelerden sonra da X'in güncel değeri ortaya çıktı. 

Konu hakkındaki Financial Times'ın ve Reuters'ın iddialara göre bankalar X için güncel bir mali değer hesaplaması yaptı. Burada da 8 milyar dolar konuşuldu. Bir diğer yandan şirketin güncel değerine ek olarak borcu da 13 milyar dolar. Yani Musk, şirketi elinden çıkartmaya karar verirse üstüne borçlarını da ödemek zorunda kalacak. 


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