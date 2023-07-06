Dolar ve Euro ne kadar oldu? 6 temmuz 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 06.07.2023 - 09:52

Güncelleme: 06.07.2023 - 09:54

Dolar/TL 26 üzerinde tarihi zirvelerinde seyretmeye devam ederken, TBMM'ye dün sunulan torba yasa ile birlikte başta kurumlar vergisi (KV) olmak üzere vergilerde öngörülen artışın etkileri izlenecek.

Yasal düzenleme ile kurumlar vergisi beş puan artırılacak. Bankalar dahil finans kuruluşları için kurumlar vergisi yüzde 30'a, finans dışı kuruluşlar için yüzde 25'e yükselecek. Düzenlemeye göre bir kereye mahsus ek motorlu taşıtlar vergisi (MTV) alınacak. Ayrıca kur korumalı mevduat (KKM) ise maliyeti ve sorumluluğu ile birlikte tamamen Merkez Bankası'na devredilecek.

Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu iki ekonomist KV artışının 100 milyar TL'nin üzerinde, ek MTV'nin ise yaklaşık 40 milyar TL bütçe geliri yaratacağını hesaplıyorlar. Memur maaşı artışı ise 120 milyar TL'nin üzerinde gider yaratacak. Yasada bu kalemlerin dışında da gelir ve gider yaratan birçok değişiklik bulunuyor.

“VERGİ ARTIŞLARI SÜRPRİZ DEĞİL”

Istanbul Analytics'ten Güldem Atabay, "En az 100 milyar dolar maliyetli deprem gerçeği ve seçim öncesi bonkör harcamalar düşünüldüğünde vergi artışları da sürpriz değil" dedi.

Dün açıklanan verilere göre TÜFE yıllık bazda yüzde 38.21'e gerilerken; ekonomistler, bu seviyenin 2023'te görülen en düşük seviye olmasını bekliyor. Mevcut sıkılaştırma hızı ve TL'deki yeni değer kaybının etkileriyle TÜFE'nin yıl sonuna doğru yeniden yüzde 50'nin üzerine çıkması bekleniyor.

Piyasalar TCMB'nin 20 Temmuz'daki faiz kararının ardından 27 Temmuz'daki enflasyon raporunu takip edecekler. TCMB'nin 2023 sonu için TÜFE tahmini yüzde 22.3 seviyesinde bulunurken, yukarı revizyon ile birlikte raporda verilecek mesajlar da takip edilecek.

Hem Temmuz faiz kararının tamamlanmış olması hem de üç yıllık TÜFE tahmininin paylaşılacak olması nedeniyle ekonomistler TCMB'nin bu raporuyla birlikte önümüzdeki dönem para politikası uygulamaları hakkında daha çok fikir sahibi olmayı bekliyorlar.

YÜZDE 28’İN ÜZERİNDE DEĞER KAYBI

İşlemciler de TCMB'nin Haziran ayının üçüncü haftası itibarıyla rezervlerini TL'nin seviyesini belirlemek için kullanmayı "tamamen bıraktığına" dikkat çekerken; süreç, büyük bölümü seçim sonrası olmak üzere bu yıl TL'nin yüzde 28'in üzerinde değer kaybına neden oldu.

Bu değişimle net rezervler 2 Haziran'da -5.7 milyar dolara inerek 2002 yılında başlayan veri serisinin en düşük değerini almasından bu yana geçen üç haftada 14.9 milyar dolar toparlandı. Artış, rezervlerin satışının durmasıyla birlikte oluştu.

Ancak yoğun dönüşleri olan kur korumalı mevduatın yarattığı döviz talebi, resmi tatil sonrasında bu hafta daha da yoğunlaşarak döviz likidite ihtiyacını da beraberinde getirmiş oldu. Bankacılar TCMB'nin sektörü kapsayan yeni KKM düzenlemesinin tutarlarını ve rezerv etkisini de yakından takip edecekler.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Bugün iç veri gündeminde TCMB'nin aylık fiyat gelişmeleri raporu ve haftalık veriler ile Haziran ayı reel efektif döviz kuru verisi yer alıyor.

Dolar/TL tarihi zirvesine yakın seyrediyor. Gün içi en yüksek 26.35’e çıkan dolar saat 9.41 itibariyle 26.09 seviyesinden işlem görüyor. Faiz kararından bugüne TL, dolar karşısında yaklaşık yüzde 10, Haziran ayında ise yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti.

Euro ise aynı dakikalarda 28.36’da seviyesinde.

KÜRESEL PİYASALAR

Asya borsaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaştırma yanlısı tutumunu yeniden ortaya koymasının ardından küresel hisse piyasalarında dün başlayan kayıpları izleyerek geriledi. Çin ve ABD arasında devam eden ticaret anlaşmazlığı da yatırımcı iştahını azalttı.

Fed'in Haziran ayında yaptığı toplantının tutanakları dün yayımlandı. Fed yetkililerinin neredeyse tamamı faiz artırımlarının devam etmesine ihtiyaç olup olmadığını değerlendirmek için politika faizini sabit tutmak konusunda mutabık kalırlarken, büyük bölümü faiz artırımlarının devam edeceği kanaatini ortaya koydu.