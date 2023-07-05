Sahte 100 dolarlar ele geçirildi: 2 kişi yakalandı!

Gaziantep’te yapılan operasyonda 318 adet sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi. Sahte dolarlarla ilgisi olan 2 şüpheli yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 05.07.2023 - 10:23
Sahte 100 dolarlar ele geçirildi: 2 kişi yakalandı!
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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine 2 şüphelinin üzerinde ve 1 motosiklette arama yaptı. Yapılan aramada, birçoğu aynı seri numaraya sahip 318 adet sahte 100 dolar ele geçirildi.

2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.


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