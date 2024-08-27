Dolar ve Euro rekor kırdı! Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 27 Temmuz 2024 döviz fiyatları...

Yayınlanma: 27.08.2024 - 11:24

Güncelleme: 27.08.2024 - 11:24

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,10 artışla 34,03'ten satılarak rekor kırdı.

Aynı dakikalarda Euro/TL de önceki kapanışına göre yüzde 0,30 değer kazancıyla 38,01 civarını görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Dün 101'i test eden dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 100,85 seviyesinde bulunuyor.

POWELL YEŞİL IŞIK YAKTI AMA...

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasına karşın, bankanın yıl sonuna kadar atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler varlık fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz indiriminin kasımdaki toplantıda yapılabileceği öngörülüyor.

Fed yetkilileri konuya ilişkin sözle yönlendirmelerine devam ederken, bu durum dolar endeksinin yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuzda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları ve reel sektör için gerilerken, hanehalkı için yükseldiğini bildirdi.

Buna göre, ağustosta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,3 puan azalarak yüzde 28,7 seviyesine, reel sektör için 1,2 puan düşerek yüzde 53,8 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 1,1 puan artarak yüzde 73,1 seviyesine yükseldi.

Analistler, bugün ABD'de konut fiyat endeksi ile New York Fed tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 101 seviyesinin direnç, 100 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.