Dolar ve Euro rekor kırdı! Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 20 Ağustos 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 20.08.2024 - 11:06

Güncelleme: 20.08.2024 - 11:06

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen dolar/TL günü önceki kapanışına göre yüzde 0,19 artışla 33,75'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,10 artışla 33,78'den işlem görerek rekor tazeledi.

Aynı dakikalarda Euro/TL önceki kapanışına göre yüzde 0,10 değer kazancıyla 37,45 seviyesinden alıcı bularak zirveye tırmandı.

Dün,101,85 ile 2 Ocak'tan bu yana en düşük seviyeyi test eden dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,10 üstünde 101,91 seviyesinde bulunuyor.

FED'İN FAİZ İNDİRİMİNE KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Dünya genelinde bir süredir devam eden enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken, resesyon korkularının da etkili olduğu ABD'de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

Perşembe ve cuma günleri Kansas City Fed Başkanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumunda Fed başta olmak üzere merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Para piyasalarında Fed'in eylülde faiz indirimine gidilmesine kesin gözüyle bakılırken, faiz indiriminin büyüklüğüne ilişkin fiyatlamaların değişiklik göstermesi Powell'ın açıklamalarının önemini daha da artırıyor.

Analistler, bugün, Euro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi ve enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 102,5 seviyesinin direnç, 101,5 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.