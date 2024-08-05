Dolar ve Euro rekor tazeledi! Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 5 Ağustos 2024 döviz fiyatları...

Yayınlanma: 05.08.2024 - 11:55

Güncelleme: 05.08.2024 - 11:55

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışına göre yüzde 0,30 artışla 33,20'den tamamladı.

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 civarıyla 33,35'ten alıcı bularak zirveyi gördü.

Aynı dakikalarda Euro/TL 36,62 seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 102,80 seviyesinde bulunuyor.

RESESYON ENDİŞESİ GÜVENLİ LİMAN TELABİNİ ARTIRDI

ABD'de ekonomik aktivitenin öngörülenden daha sert yavaşlayabileceği endişesi varlık fiyatlarında sert dalgalanmalara neden oluyor.

Resesyon endişeleriyle güvenli liman varlıklara olan talep güçlenirken, yüzde 3,72'ye inerek 29 Haziran 2023'ten bu yana en düşük seviyeyi test eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi daha sonra yüzde 3,73 seviyelerinde dengelendi. Bu gelişmelerle dolar endeksi, 102,9 seviyelerine geriledi.

Analistler, resesyon endişeleri ile jeopolitik gelişmelerin yatırımcıların odağında olmaya devam edeceğini söyledi.

FED, ACİL TOPLANTI YAPABİLİR

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 50 baz puan faiz indireceğine kesin gözüyle bakılırken, analistler, bankanın piyasalardaki endişeyi yatıştırmak için acil toplantı yapabileceği ihtimalinin bulunduğunu ifade ediyor.

Bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103,5 seviyesinin direnç, 102 seviyesinin ise destek bölgesi olarak öne çıktığını kaydetti.