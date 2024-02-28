Dolar ve Euro tarihi zirvede! Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 28 Şubat 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 28.02.2024 - 09:46

Güncelleme: 28.02.2024 - 09:46

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Londra'da uluslararası yatırımcılarla bir araya gelerek Türkiye'nin 2024 görünümünü, makro politikalarını ve yatırım iklimine ilişkin görüşleri paylaştı.

Yılmaz, İngiltere Başbakan Yardımcısı ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı'nın yanı sıra Türk iş dünyası ile de görüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ise G20 toplantılarına katılmak için dün Brezilya'ya gitti.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Dolar/TL, Eylül 2023'ten beri devam eden kademeli yükseliş trendini sürdürerek Foreks piyasalarında 31,38 seviyesine ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Bu verilere göre TL, Ocak ayında dolar karşısında yüzde 2.7 değer kaybetti. Yıl başından beri TL'nin dolar karşısındaki kaybı ise yüzde 5.3 oldu.

Euro/TL ise 34,08 seviyesinden işlem görerek rekor tazeledi.

REZERVLERDE DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

TCMB rezervlerinde yeni yıl ile başlayan düşüş trendi devam ediyor.

Bankacıların hesaplamalarına göre, net rezervler geçen hafta 6 milyar dolara yakın geriledi. 22 Aralık'ta 40.09 milyar dolara yükselerek Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gören net rezervler, bankacıların hesaplamaları da dahil edildiğinde geçen iki ayda yaklaşık 17.5 milyar dolar gerilemiş olacak.

Yarın ise içeride büyüme verisi, ABD'de ise kişisel tüketim harcamaları verisi öne çıkacak. Kişisel tüketim harcamaları verisi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını gevşetmeye ne zaman başlayacağı beklentilerini etkileyeceği için takip eidliyor.

Reuters anketinde geçen yıl son çeyrek için yüzde 3.5 büyüme bekleniyor. Ankette 2023 yılında ekonominin iç talep öncülüğünde yüzde 4.3 büyümesi, 2024 yılında sıkı politikalara geçişin de etkisiyle büyümenin yüzde 2.9'a yavaşlaması bekleniyor.

TCMB geçen hafta enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını belirtti. TCMB ayrıca politika faizini mevcut seviyede daha uzun süre tutulacağının sinyalini de verdi.

PPK metninde para politikasındaki "kararlı duruş"un, dezenflasyonun ana unsurlarından olan "TL reel değerlenme sürecine" katkı vermeyi sürdüreceğine dikkat çekildi.

TCMB'nin aylık enflasyon vurgusu ile "erken faiz indirimi beklemeyin" mesajı da verdiğini belirten bankacılar faiz indirimi beklentilerindeki değişimleri izleyecekler.

LİKİDİTE FAZLASI AZALIŞTA

Bankacılık sistemindeki likidite fazlası dün itibarıyla yaklaşık 35 milyar TL seviyesine geriledi. Geçen hafta likidite fazlası 200 milyar TL civarındaydı.

TCMB geçen yıl gerçekleşen genel seçimlerden bugüne zorunlu karşılık adımları başta olmak üzere 1 trilyon TL üzerinde likidite çekti. TCMB son faiz kararında mevcut likidite adımlarının devam eden etkilerini izleyeceğini belirtti.

Fazla likidite, parasal sıkılaştırmanın tam etkisinin piyasaya yansımasını engelleyebildiği için yakından takip ediliyor.