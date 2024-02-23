Yatırımcılar Dikkat... Dolar TL'de yeni rekor seviye! Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 23 Şubat 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 23.02.2024 - 09:29

Güncelleme: 23.02.2024 - 09:30

Merkez Bankası (TCMB) dün, aylık enflasyonda "belirgin ve kalıcı" düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri tahminlere yaklaşıncaya kadar yüzde 45 seviyesini koruyacağı mesajını verdi. TCMB ayrıca enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını belirtti.

PPK metninde para politikasındaki "kararlı duruş"un, dezenflasyonun ana unsurlarından olan "TL reel değerlenme sürecine" katkı vermeyi sürdüreceğine dikkat çekildi.

FAİZ İNDİRİ Mİ OLACAK MI?

TCMB'nin aylık enflasyon vurgusu ile "erken faiz indirimi beklemeyin" mesajı da verdiğini belirten bankacılar dolayısıyla PPK metninde yapılan değişimlerle faiz tepkilerinin hangi koşullarda verileceğine ilişkin mesajlarını da netleştirdiğine dikkat çektiler.

Kurul, politika faizinin mevcut yüzde 45 seviyesini "aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini" söyledi.

TCMB Başkanı Fatih Karahan enflasyon raporunda mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyonun Ocak hariç ortalama yüzde 3 civarında seyredeceğini ve enflasyonun tepe noktasına ulaşacağı Mayıs ayı sonuna kadar bazı geçici etkiler görüleceğini söylemişti. Karahan, "Mayıs sonrasında, mevsimsellikten arındırılmış ortalama aylık enflasyonun önce yüzde 2.5'in altına, yılın son çeyreğinde ise yüzde 1.5 civarına gerileyeceğini öngörüyoruz" demişti.

Bankacılar piyasalarda bu yıl sonunda TCMB'den 500-750 baz puan faiz indirimi beklendiğini belirtirken PPK öncesi yapılan Reuters anketi medyanı da 750 baz puan indirime işaret ediyor.

İşlemciler PPK sonrası ilk olarak 500-750 baz puan faiz indirimi yapılacağı beklentisinde miktarın azalmasının ilk indirim tarihinin belki de önümüzdeki yıla doğru ertelenmelisinin gerekebileceği görüşünde.

İşlemciler beklentilerde yaşanabilecek bu ötelemelerin TL için pozitif olacağına dikkat çekerken bu sürecin TCMB'nin "TL'de reel değerlenme" vurgusu ile bir arada daha da önem kazandığını belirtiyorlar. Bazı işlemciler TCMB'nin TL'de nominal olarak Eylül 2023'ten beri görülen sınırlı değer kaybı dışında bir patikayı istemediği ve gerekirse buna tepki vereceği görüşünde. Bazı işlemciler ise lokallerde "seçim sonrası kurda yeni yükseliş olabilir" endişelerinin de bu açıklama sonrası azalabileceği görüşünde.

Reuters anketinin medyanına göre politika faizi yıl sonunda yüzde 37.5 seviyesinde bekleniyor. Ankete yanıt veren 10 kurumdan sadece bir tanesi yıl sonunda yüzde 45 politika faizi bekliyor. Tahminler yüzde 35 ile yüzde 45 bandında yer alıyor.

TL YÜZDE 5 DEĞER KAYBETTİ

Dolar/TL, Eylül 2023'ten beri devam eden kademeli yükseliş trendini sürdürerek 31.09 ile yeni tarihi zirvesinde güne başladı. Bu verilere göre TL, Ocak ayında dolar karşısında yüzde 2.7 değer kaybetti. Yıl başından beri TL'nin dolar karşısındaki kaybı ise yüzde 5 oldu. Euro 33.73 ile yükselişini sürdürüyor.

Bugün iç veri gündeminde şubat ayı reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranı yer alıyor. ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın tahminleri aşan sonuçlar açıklamasıyla küresel risk iştahı kuvvetli.

Bankacılık sistemindeki likidite fazlası dün itibarıyla yaklaşık 145 milyar TL düzeyindeydi. TCMB geçen yıl gerçekleşen genel seçimlerden bugüne 1 trilyon TL üzerinde likidite çekti.

TCMB dün kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizmasının destekleneceğini söyledi. PPK metninde, "Parasal sıkılığı desteklemek amacıyla likidite gelişmeleri yakından takip edilerek, sterilizasyon araçları etkin şekilde kullanılacaktır" denildi.

Fazla likidite, parasal sıkılaştırmanın tam etkisinin piyasaya yansımasını engelleyebildiği için yakından takip ediliyor.