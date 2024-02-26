Döviz yatırımcısı dikkat... Dolar ve Euro haftaya zirve ile başladı! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 26 Şubat 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 26.02.2024 - 09:23

Güncelleme: 26.02.2024 - 09:23

Merkez Bankası (TCMB) politika faizini geçen hafta yüzde 45'te sabit tutarken sıkılaştırma yanlısı açıklamalarla dolar/TL nadir görülen ancak kalıcı olmayan düşüşlerden birini yaşadı.

Bugün iç veri gündeminde takip edilecek bir veri bulunmuyor. İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden ile görüşme gerçekleştirecek olan Cevdet Yılmaz, Londra Borsası'nda yatırımcılara hitap edecek ve EBRD Başkanı Renaud Basso ile görüşecek.

Bu hafta iç veri gündeminde perşembe günü açıklanacak GSYH verisi, ABD'de ise kişisel tüketim harcamaları öne çıkıyor.

TCMB geçen hafta politika faizi mevcut seviyede daha önce öngörülenden daha uzun süre tutulacağını belirtti. TCMB ayrıca enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını belirtti.

PPK metninde para politikasındaki "kararlı duruş"un, dezenflasyonun ana unsurlarından olan "TL reel değerlenme sürecine" katkı vermeyi sürdüreceğine dikkat çekildi.

TCMB'nin aylık enflasyon vurgusu ile "erken faiz indirimi beklemeyin" mesajı da verdiğini belirten bankacılar dolayısıyla PPK metninde yapılan değişimlerle faiz tepkilerinin hangi koşullarda verileceğine ilişkin mesajlarını da netleştirdiğine dikkat çektiler.

Dolar TL, Eylül 2023'ten beri devam eden kademeli yükseliş trendini sürdürerek 31.10 ile yeni tarihi zirvesinde güne başladı. Bu verilere göre TL, Ocak ayında dolar karşısında yüzde 2.7 değer kaybetti. Yıl başından beri TL'nin dolar karşısındaki kaybı ise yüzde 5.1 oldu. foreks piyasalarda Euro ise 33.91'i gördü.

İşlemciler PPK sonrası ilk olarak yıl sonuna kadar 500-750 baz puan faiz indirimi yapılacağı beklentisinde miktarın azalmasının ve ilk indirim tarihinin belki de önümüzdeki yıla doğru ertelenmelisinin gerekebileceği görüşünde.

Reuters anketinin medyanına göre politika faizi yıl sonunda yüzde 37.5 seviyesine inmesi, yani 750 bp gerilemesi bekleniyor. Ankete yanıt veren 10 kurumdan sadece bir tanesi yıl sonunda yüzde 45 politika faizi bekliyor. Tahminler yüzde 35 ile yüzde 45 bandında yer alıyor.

GRİ LİSTEDEN ÇIKMA SÜRECI TAMAMLANMIŞ OLACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçen hafta Mali Eylem Görev Gücü (FATF) ile Türkiye'yi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmaları tamamladıklarını da söyledi. Şimşek, "Haziran ayında yapılacak yerinde denetim ile gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak" dedi.

Bankacılık sistemindeki likidite fazlası dün itibarıyla yaklaşık 100 milyar TL düzeyindeydi. TCMB geçen yıl gerçekleşen genel seçimlerden bugüne 1 trilyon TL üzerinde likidite çekti.

Fazla likidite, parasal sıkılaştırmanın tam etkisinin piyasaya yansımasını engelleyebildiği için yakından takip ediliyor.

KÜRESEL PİYASALAR

Piyasalar, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Haziran'da faiz indirimine gideceğini fiyatlarken, Nisan'da da yüzde 36 olasılıkla faiz indirimi gerçekleştirebileceğini tahmin ediyorlar. ECB Başkanı Christine Lagarde günün ilerleyen saatlerinde konuşacak.

Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (FED) ise yüzde 70 olasılıkla Haziran'da faiz indirimlerine başlayacağını ve bu yıl 75 baz puanın biraz üzerinde faiz indirimi gerçekleştirileceğini fiyatlıyorlar. Bu hafta 10 Fed yetkilisinin açıklamalarda bulunması ve faiz konusunda temkinli kalma söylemlerini yinelemeleri bekleniyor.