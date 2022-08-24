Dolar ve euro TL karşısında değer kazandı
Dolar ve euro yükselişle başladığı haftanın ortasında yukarı yönlü seyrini sürdürüyor.
Haftanın üçüncü iş gününde İstanbul serbest piyasada dolar 18,1290 liradan, euro 18,0260 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 18,1270 liradan alınan dolar 18,1290 liradan satılıyor. 18,0240 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 18,0260 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,1270 lira, euronun satış fiyatı ise 18,1070 lira olmuştu.
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