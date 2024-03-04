Dolar ve Euro'da sınırlı yükseliş! Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 4 Mart 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 04.03.2024 - 09:10

Güncelleme: 04.03.2024 - 09:10

Bugün saat 10.00'da tüketici ve üretici fiyat endeksleri yayımlanacak. Veriler TCMB'nin para politikasındaki sıkılaştırmayı dayandırdığı enflasyonla mücadele ve enflasyonun ana eğilimi konusunda fikir verecek.

Politika faizini ocak ayında yüzde 45'e yükselten TCMB, faizleri enflasyon ana eğiliminde kalıcı düşüş sağlanana kadar ve enflasyon beklentileri TCMB tahminlerine yaklaşana kadar değiştirmeyeceğini belirtirken, eğilimde bozulma görürse para politikası duruşunu daha da sıkılaştıracağına dikkat çekmişti.

TCMB yıllık enflasyonun mayısta yüzde 73 ile zirve yapacağını, yıl sonunda ise yüzde 36'ya gerileyeceğini öngörüyor. Ekonomistler de Mayıs'ta benzer şekilde tepe noktasını TCMB'nin öngördüğü yüzde 73'e yakın bekliyor ancak genel beklenti enflasyondaki düşüşün daha sınırlı olacağı yönünde.

Reuters anketine göre gıda ve hizmet fiyatlarında yaşanan artışlar sonucu Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Şubat ayında aylık yüzde 3.7 artması, yıllık TÜFE'nin ise yüzde 65.7 seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Enflasyon 2024 sonunda ise TCMB'nin yüzde 36 tahminlerinin oldukça üstünde yüzde 42.7 seviyesinde bekleniyor.

YÜZDE 6 DEĞER KAYBETTİ

Dolar/TL Cuma akşamına göre sınırlı yükselişle yeni haftaya 31.4060 seviyesinden başlarken aylık bazda bakıldığında değer kaybı hızı belirgin bir değişiklik göstermedi. Yıl başından bu yana yüzde 6 değer yitiren TL, Ocak ayında yüzde 2.7, Şubat'ta yüzde 2.9 değer yitirdi. TL, Eylül'den bu yana düzenli ve sınırlı değer yitiriyor. Euro TL ise 34.90'la işlem görüyor.

Haftanın devamına bakıldığında TCMB'nin yarın Şubat ayı enflasyon rakamları hakkında değerlendirmesini yayımlanacak.

Cuma günü ise kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından Türkiye'nin kredi notu hakkında değerlendirme yayımlanması bekleniyor.

Küresel piyasalara bakıldığında yatırımcılar bu hafta başlıca merkez bankalarından gelecek faiz kararları, merkez bankası açıklamaları ve faiz indirimlerine ilişkin beklentilerini şekillendirecek olan verileri izleyecekler.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell tarafından Çarşamba ve Perşembe günlerinde ABD Temsilciler Meclisi'ne konuşacak ve soruları cevaplayacak. Çarşamba günü Kanada, Perşembe ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını açıklayacak.