Dünyanın en pahalı düğününde sahne aldı: 90 dakikada 6 milyon dolar kazandı!

Yayınlanma: 03.03.2024 - 12:14

Güncelleme: 03.03.2024 - 12:14

Hindistan'ın en zengin insanı Mukesh Ambani'nin oğlu için yaptığı düğün öncesi partide sahneye dünyaca ünlü Grammy'li şarkıcı Rihanna çıktı. Sahnede yaklaşık bir buçuk saat duran şarkıcının yaklaşık 6,5 milyon dolar aldığı iddia ediliyor.

Hindistan'ın en zengin adamı Mukesh Ambani'nin 28 yaşındaki oğlu evleniyor. 2018'de kızınının düğünün için 100 milyon dolar harcayan Ambani'nin Rihanna ve illüzyonist David Blaine ile anlaştığı belirtilmişti.

AYLAR SONRA İLK KEZ SAHNEDE

Barbadoslu şarkıcı, düğün öncesi düzenlenen partide sahne aldı. 2023 Super Bowl performansından bu yana ilk kez sahneye çıkan Rihanna'nın sosyal medyada yayınlanan videoları viral oldu.

Rihanna, milyarderin düğün öncesi verdiği Jamnagar'daki partide unutulmaz bir performansa imza attı. “Work”, "Wild Thoughts”, “Birthday Cake", "Pour It Up” ve “Pose” gibi şarkılarını seslendiren Rihanna, dansçılarla özel bir koreografi da hazırladı.

Anant, Mukesh Ambani'nin en küçük çocuğu. Forbes'a göre, iş insanının toplam serveti 116 milyar dolar.

ÜÇ GÜN SÜRECEK

Ambani ailesi, performans sonrası Rihanna'ya sahnede eşlik etti. Şarkıcının katıldığı parti, üç gün sürecek olan düğünün ilk günüydü.