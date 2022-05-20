Dolar yeniden kendi rekorunu kırdı!
Dolar kuru 14.5-15 arasında iki ay boyunca yatay bir seyir izlemesinin ardından aralıksız bir yükselişle kısa sürede 16'ya dayandı.
Dolar/TL 10 günlük yükseliş ardından 16 bandını zorluyor.
Gün içerisinde en düşük 15,8375'i gören dolar, en yüksek 15,9836'yı yakalayarak 2022 yılının zirvesine ulaştı.
TL'NİN DEĞER KAYBI SÜRÜYOR
Haftaya 15.4564 seviyesinden başlayan dolar, 15.9836 seviyesine ulaşarak bu hafta yüzde 3,26 arttı.
Aylık yükselişe baktığımızda ise mayıs ayına 14,7014 seviyesinden başlayan dolar TL karşısında yüzde 7,59 değer kazandı.
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