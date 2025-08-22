Dolar yükselişi hızlandırdı: 19 Mart sonrası en yüksek seviye

Döviz kurlarında yukarı yönlü hareketlilik sürüyor. Dolar/TL sınırlı yükselişlerle her gün yeni bir eşiği aşarken Dolar/TL kuru bu sabah güne 41 TL'yi aşarak başladı. Bu yükseliş, 19 Mart sonrası Kapalıçarşı'da görülen en yüksek seviye oldu.

Kurda en son 19 Mart'ta İBB operasyonuyla birlikte gün içinde 36,65'ten 42'ye sıçramış, sonrasında 38 seviyesine gerilemişti.

2025 yılına 35,16 seviyesinden başlayan dolar/TL, yılbaşından bu yana yüzde 15'ten fazla artış gösterdi. Böylece kur artışı, yedi aydaki yüzde 19,1'lik resmi enflasyonun altında kalmış oldu.

EURO/TL DE Y ÜKSEL İŞE GE ÇT İ

Eurodaki baskı ve Türk Lirası'ndaki zayıf seyrin etkisiyle, Euro/TL yeni güne karışık seyirde başladı. Euro/TL nu sabah 09.03'te 47,54 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL ise 36,09 seviyesinden 2025 yılına başladıktan sonra 47,94 seviyesine kadar yükseldi.