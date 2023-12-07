Dolar zirveye yakın seyrediyor! Dolar ve Avro ne kadar oldu? 7 Aralık 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 07.12.2023 - 09:30

Güncelleme: 07.12.2023 - 09:30

Veri gündeminde, Hazine kasım ayı nakit dengesi ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) haftalık para banka, döviz rezervi ve menkul kıymet hareketleri yer alıyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün Yunanistan ziyareti de piyasalarda takip edilecek.

Merkez Bankası ile Türkiye Bankalar Birliği yönetimi ile dün bir araya gelirken henüz görüşmenin içeriğine ilişkin taraflardan resmi bir açıklama gelmedi.

ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada enflasyonu "yavaş yavaş" kontrol altına aldıklarını belirterek ekonomik temeli olmayan fiyatlandırma davranışlarının, yerini rasyonel fiyatlamalara bırakmaya başladığını söyledi.

Haftaya başlayacak asgari ücret görüşmeleri hakkında ise Erdoğan, "İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefiyle bu süreç yönetilecek" dedi.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Dolar/TL, Eylül ayı başından geçen haftaya kadar günlük sınırlı yükseliş içeren bir eğilimde ilerledi.

Kur son dönemde artan yabancı ilgisinin de etkisiyle daha yatay bir seyir izlerken TCMB'nin rezervlerindeki artış da belirginleşiyor.

TL, dolar karşısında son dönemde sınırlı değişim gösterse de yıl başından beri yüzde 35.4 değer kaybetti.

Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği haziran ayından bugüne TL'deki değer kaybı ise yüzde 28.5 oldu.

Avro/TL 31.18 seviyesinden alıcı buluyor.