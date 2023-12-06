Dolar güne nasıl başladı? Dolar ve Avro ne kadar oldu? 6 Aralık 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 06.12.2023 - 11:04

Güncelleme: 06.12.2023 - 11:04

Dolar/TL, eylül ayı başından beri günlük sınırlı yükseliş içeren bir eğilimde. TL, dolar karşısında son dönemde sınırlı değişim gösterse de yıl başından beri yüzde 35.4 değer kaybetti.

Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği haziran ayından bugüne TL'deki değer kaybı ise yüzde 28.5 oldu.

Dolar/TL 28.93 seviyesinden güne başladı. Avro/TL ise 31.24 seviyesinden alıcı buluyor.

PETROL FİYATLARI BEŞ AYIN DİBİNDE

Küresel piyasalarda ham petrol fiyatları beş ayın dip seviyesine gerilerken altın tüm zamanların zirvesine yakın yatay seyretti.

Piyasalar, Fed'in ilk faiz indirimine yüzde 64 olasılıkla martta başlayacağını fiyatlıyor.

Hazine dün 10 yıllık gösterge tahvili yeniden ihracında yüzde 26.87 ortalama bileşik faiz ile borçlandı. Bankacılar ihalelerde artan yabancı ilgisinin bu hafta itibarıyla daha da görünür hale geldiğine dikkat çekiyor.

Hazine 10 yıllık gösterge tahvili bir önceki ihracı olan 7 Kasım'da yüzde 31.98 bileşikten borçlanmıştı. Bir ay önceye göre 10 yıllık gösterge tahvil bileşik getirisi 511 baz puan düştü.

Bankaları tahvil alımına yönelten düzenlemelerin de bu dönemde gevşetildiğine dikkat çeken işlemciler piyasanın kamu kontrollü yapıdan serbest koşullara doğru ilerlediğine dikkat çekiyorlar.

Bir bankanın tahvil/bono işlemcisi, "Tahvilde geçen ay itibarıyla başlayan yabancı ilgisi belirginleşiyor. Bu da Hazine borçlanmasına pozitif yansıyor. Bankalar regülasyonlarla bu yıl borçlanmanın yüzde 80'ini karşılayarak Hazine'nin tek alıcısıydı. Bu sistem değişiyor. Son ihaleler bize sadece yabancıların değil, tüzel ve bireysel yatırımcıların da yeniden alıcı olmaya başlayacağını gösteriyor. Yabancı için mevcut girişler de önemli ancak gelecek yıl için planların çok daha yüksek montanlı işlemlere işaret ediyor" dedi.

HAZİNE DEV BORÇLANMAYA GİTTİ

Hazine bu hafta gerçekleştirdiği üç ihale ile yaklaşık 53 milyar TL borçlandı. Güncel programa göre, aralıkta 45 milyar TL iç borçlanma öngörülüyordu.

Hazine'nin önümüzdeki hafta dört borçlanması daha bulunuyor. Bu verilere göre aralıktaki borçlanma öngörüleri oldukça aşacak.

Bankacıların dikkat çektiği üzere Hazine'nin borçlanma tutarları önümüzdeki yıl belirgin artış gösterecek.

Aralıktaki sınırlı 45 milyar TL öngörüsüne karşın Hazine, ocak ayında 121 milyar TL, şubatta ise 266.8 milyar TL iç borçlanma öngörüyor.

Bu kapsamda yabancı yatırımcıların ihalelere ilgisi piyasa açısından önemli.

Hazine verilerine göre 10 yıl önce TL cinsi iç borç stokunun yüzde 28'ine kadar ulaşarak rekor kıran yabancı yatırımcı payı bir kaç ay geriden gelen güncel veriye göre hala yüzde 1'in altında bulunuyor.

REZERVLERE OLUMLU YANSIYOR

Yabancı yatırımcılar, alışılmışın dışındaki politikalar ile Türkiye'yi son yıllarda yatırım tercihleri arasına almıyordu.

Mayıs ayındaki genel seçimlerin ardından geçen süreçte ise önce olumsuz bakış açısı değişmeye başladı daha sonra TL'nin gelişmekte olan ülkeler arasında önümüzdeki yıl öne çıkacağı yönünde raporlar yayınlandı. Son olarak dün Avrupa'nın en büyük varlık yöneticisi Amundi, Türk lirasına yönelmeye başladığını açıkladı.

Süreç Merkez Bankası (TCMB) rezervlerine de olumlu yansıyor. TL'nin seviyesini belirlemek için rezerv satışlarına seçim sonrası son verilmesinin ardından rezervlerde başlayan yükseliş trendi Haziran ayından bugüne devam ediyor.

Bankacıların hesaplamaları haziran ayından geçen haftaya toplam rezervlerdeki artışın 41.5 milyar dolara ulaştığını gösteriyor. Bankacılar toplam rezervlerin geçen hafta 140 milyar doları aşarak yeni tarihi zirvesine çıktığını hesaplıyor. Resmi veri yarın açıklanacak.