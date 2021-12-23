Dolara müdahalenin olmadığı gün Merkez Bankası'nın rezervi eridi

23 Aralık 2021 Perşembe, 16:54

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz" diyerek açıkladığı yeni adımlar, Türk Lirası'nın değer kazanmasını sağladı. Bu adımların arkasında bankadaki TL mevduat hesaplarının getirisinin döviz getirisi altında kalması durumunda aradaki farkın yurttaşlara ödenecek olması ve ihracatçılara Merkez Bankası tarafından ileri vadeli kur rakamı verilmesi vardı. Ancak Türk lirasının ABD doları karşısında bu sonbaharda değerinin yarısından fazlasını yitirmesiyle birlikte enflasyon yüzde 30'lara çıkmış durumda.

Döviz müdahalelerinin sürdüğü 17 Aralık haftasında bankanın net rezervleri 21,2 milyar dolardan 12,2 milyar dolara geriledi.

Konu hakkında bilgi sahibi dört kaynağın verdiği bilgi ve analitik bilançodan yapılan hesaplamalara göre, TCMB'nin doğrudan müdahaleye ilişkin bir açıklamasının olmadığı 20-21 Aralık'ta TCMB rezervlerinde yaklaşık 6 milyar dolar düşüş yaşanıyor.

SATIŞLAR DEVAM EDİYOR

Konuya yakın bir bankacı pazartesi ve salı günü yapılan döviz satışların 3 milyar dolara ulaştığını belirtirken aralarında bir Türk yetkilinin de olduğu diğer kaynaklar satışların daha sonra da devam ettiğini söyledi.

1 MİLYAR DOLAR SATILMIŞTI

Dolar/TL bu hafta 18.4 tarihi zirvesinden 10.25'e kadar gerilerken, Pazartesi akşamı Erdoğan'ın yeni uygulamaları açıklamasından üç dört saat sonra bir televizyon kanalına çıkan Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, pazartesi akşamı için 1 milyar dolar satıldığını söylemişti.