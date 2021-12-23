Son dakika | Merkez Bankası'ndan yeni 'dolar' kararı

23 Aralık 2021 Perşembe, 13:36

Türkiye'nin uygulamaya geçtiği "Kur korumalı TL vadeli mevduat" ürününe göre, bireylerin açtığı TL vadeli hesaplarda, hesabın açılış tarihindeki kur ile vade sonundaki kur değişimi faiz oranı üzerindeyse, aradaki fark müşterinin hesabına TL olarak yansıtılacak.

TCMB vadeden önce çekim yapılması durumunda dönüşüm kurunun ilan edilen kurdan düşük olması durumunda kur farkına ilişkin ödeme yapılmayacağını belirtti.

HESAP BAKİYESİ GÜNCELLENECEK

TCMB, yeni enstrümanın uygulama talimatı ile ilgili, çekim yapılan tarihte saat 11:00’de Merkez Bankasınca ilan edilen kurun dönüşüm kurundan düşük olması durumunda hesabın vadeden önce kapatıldığı tarihte saat 11:00’de Merkez Bankası tarafından ilan edilen Döviz alış kurundan hesap bakiyesinin güncelleneceği de belirtildi.

AYNI GÜN BİLDİRİLECEK

Aradaki farkın Merkez Bankası'na bildirilecek Türk lirası hesabına aktarılacağını belirten TCMB, bu işlemlere ilişkin bilgilerin bildirim formuna uygun olarak Merkez Bankası'na aynı gün elektronik ortamda bildirileceğini söyledi.