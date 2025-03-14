Bu yılın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu: En büyük kaybı döviz yatırımcısı yaşadı

Yayınlanma: 14.03.2025 - 11:12

Güncelleme: 14.03.2025 - 11:12

Altın ve para piyasası fonları, yatırımcısına kazanç sağlamaya devam ediyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine karşın, TL bazında reel getiri sunan bu araçlar, yatırımcıların ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Para piyasası fonları, yılbaşından bu yana yüzde 1,31 reel getiri sağlarken, gram altın ise yüzde 8,2 kazanç sundu.

Enflasyondaki düşüş eğilimi ve TL mevduat faizlerindeki gerilemeye rağmen, para piyasası fonlarına olan talep devam ediyor. Yılbaşından bu yana fonlarda 178.2 milyar liralık artış yaşandı. Fonların getirisi yüzde 8,83 olurken, enflasyonun üzerinde bir performans sergilendi. Altın, Euro ve BIST100 endeksi de yatırımcıları sevindiren diğer enstrümanlar arasında yer aldı.

ALTIN YATIRIMI GETİRİSİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Para piyasası fonlarının getirisinde yılbaşından bu yana yüzde 7,42'lik enflasyonu aşan performans yatırımcıları memnun etti. Kıymetli madenler fonu altın fiyatlarındaki artışla öne çıktı. Bu fonun getirisi yüzde 14,2 olurken, gram altında yüzde 16,23 yükseliş kaydedildi.

Borçlanma araçları ve katılım fonları da yatırımcısına reel kazanç sağladı. Borçlanma fonları yüzde 0,62, katılım fonları ise yüzde 0,71 reel getiri elde etti. Ancak karma fon, serbest fon ve hisse fonları gibi diğer fonlar, enflasyonun altında kaldı.

DÖVİZ YATIRIMCISI KAYIP YAŞADI

BIST100 endeksi, yılbaşından bu yana yüzde 8,77 yükselerek reel olarak yüzde 1,26 kazanç sağladı. Euro/TL ise yüzde 8,82 artışla yatırımcısına yüzde 1,30 reel getiri sundu. Dolar ise küresel belirsizlikler nedeniyle TL karşısında yüzde 3,42 yükselerek, reel olarak yatırımcıya yüzde 3,72 kayıp yaşattı.