Dolarda enflasyon endişesi: Dolar ne kadar oldu (5 Eylül 2022)

05 Eylül 2022 Pazartesi, 09:54

Dolar/TL18.4'teki tarihi zirvesine neredeyse her gün sınırlı yükselişlerle yaklaşmaya devam ederken bugün piyasada ağustos ayı enflasyon verileri ve kabine toplantısı takip edilecek.

Dolar kuru bugün itibariyle, alışta 18,22 TL, satışta 18,22 TL seviyesinde bulunuyor. Dolar alış kuru ve Dolar satış kuru 05.09.2022 09:49:34 tarihi itibariyle güncellenmiştir. 1 Dolar 18,2261 Türk Lirası karşılık gelmektedir. 1 Dolar karşılığında 18,2261 Türk Lirası alınabilmektedir.

1 DOLAR SERBEST PİYASA FİYATI NE KADAR?

Dolar, düne göre yüzde 0,1345 değişiklik ile, Dolar alış kuru 18,2243 TL, Dolar satış kuru 18,2261 TL’dir. Dolar kuru en son 05.09.2022 09:49:34 tarihinde güncellenmiştir.

Önümüzdeki üç yıla ilişkin tahminlerin yer aldığı Orta Vadeli Program (OVP) dün açıklandı. OVP'de ortalama yüzde 5.3 büyüme, program sonunda tek haneli enflasyon ve işsizlik ve cari açıkta düşüş hedefleniyor.

Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Ağustos ayında TL'deki değer kayıplarının devam eden etkileriyle aylık yüzde 2 artması yıllık bazda ise 24 yılın yeni zirvesi olan yüzde 81.22'ye yükselmesi bekleniyor.

YIL SONU TAHMİNİ 70.8

Reuters anketinde yıl sonu tahmini yüzde 70.8 oldu. Yılboyunca yapılan anketlerde 2022 yılsonu tahminleri Rusya-Ukrayna savaşının enerji ve tahıl fiyatlarına etkisi ve TL'nin değer kaybı sebebiyle sert yükselirken son iki aydır tahmin revizyonları sınırlı kaldı. TCMB'nin yılsonu enflasyon tahmini ise yüzde 60.4 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa borsaları vadeli kontratları, Rusya'nın Avrupa'ya gaz akışını keserek başlıca AB ülkelerini tırmanan enerji fiyatlarına karşı acil önlemler almaya zorlamasıyla keskin şekilde gerilerken euro, değer kaybını sürdürdü.

Euro, yüzde 0.5'in üzerinde değer yitirerek 0.9900 dolardaki destek seviyesinin de altına indi. Yatırımcılar Avrupa'da resesyon ihtimalinin arttığını fiyatlarken euro 0.9883 ile 20 yılın yeni dip seviyesine geriledi.

DEĞER KAYBI DEVAM EDİYOR

Dolar/TL, TCMB'nin faiz indirimi sonrası 17.97 seviyesinden bu hafta en yüksek 18.2605 seviyesine kadar çıktı. TL faiz indiriminden beri dolar karşısında yüzde 1.6 değer kaybetmiş oldu. TL'deki değer kaybı, günlük olarak faiz indirim günü hariç yüzde 0.1 gibi genellikte sınırlı düzeyde kalıyor.

Birikimli olarak bakıldığında ise TL, Nisan sonundan beri yüzde 18.6, yılbaşından beri yüzde 27.8, son bir yılda ise yüzde 54 değer kaybetti. TL geçen yıl da yüzde 40'ın üzerinde değer kaybı yaşamıştı.

Bankacıların OVP verilerinden yaptıkları hesaplamalara göre ortalama dolar/TL OVP'de önümüzdeki yıl için 21.5, 2024 için 24.6 öngörüldü. Ekonomistler OVP'deki bu yıl revizyonlarının gerçekleşme ile oldukça yakın oluşacağını belirtirken enflasyonda cari açıkta beklenen düşüşlerin aynı anda yüksek büyüme ve istikrarlı kur ile gerçekleşme ihtimalini "düşük" olarak özetledi.

TCMB bankaların kredilerinin istediği alanlara yönlendirilmesi, döviz hesaplarının TL'ye dönmesi için zorunlu karşılık, tahvil tutma zorunlukları gibi adımlara yöneliyor. Bu şekilde döviz dengesi üzerindeki kontrolünü artırarak cari fazla verilmesi hedefini hızlandırmaya çalışan TCMB, hedefe ulaşılmasını engelleyecek ya da geciktirecek alanlarda da genel olarak cezalandırıcı düzenlemelere gidiyor.