Erdoğan, kişi başı 25 bin dolar milli gelir hedefini tutturamadı, 9 bin 500 dolarla övündü

04 Eylül 2022 Pazar, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün akşam AKP İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda, şu anda kişi başına milli gelirin 9 bin 500 dolara dayandığına işaret ederek, “Hani ne oldu? Ne diyorlardı? Şu anda rakam bu. Daha da iyi olacak. Tıpkı 20 yılda olduğu gibi 2023 seçimlerine kadar da önümüze getirilecek her oyunu boşa çıkarmaya, her tuzağı bozmaya, her senaryoyu yırtıp atmaya kararlıyız” dedi. Erdoğan’ın bu sözleri Nisan 2011’deki AKP seçim beyannamesini anımsattı. O dönem yine Erdoğan tarafından açıklanan AKP’nin seçim beyannamesinde, “Kişi başına milli gelir; 2015 yılında 14 bin 46 dolar, 2019 yılında 18 bin 685 dolar, 2023 yılında da 25 bin 76 dolar seviyesine yükselecek” denilmişti. AKP’nin “25 bin dolar hedefi” 2014-2018 dönemini kapsayan 10. Kalkınma Planı’na da girdi. Bu hedefler tutmadığı gibi Orta Vadeli Program hedefleri de gerçekleşmedi. Ancak AKP’nin bu “hayali” halen partinin resmi internet sitesinin “Hedef 2023” bölümünde duruyor. Burada şöyle deniliyor:

“Bugüne kadar olduğu gibi mali disiplini kararlılıkla sürdürecek, enflasyonla mücadele edecek ve 82 milyonu aşan bir nüfusla, kişi başı geliri 25 bin dolara çıkaracağız.” AKP’nin bu “hedef-hayali” şimdiye kadar hiç gerçekleşmedi. 2023’te gerçekleşmesi de çok zor.

SÜREKLİ DÜŞÜYOR

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın (SBB) yayınladığı tablolara göre kişi başına GSYH, 2014’ten geçen yıla kadar sürekli düştü. 2007’den bu yana en yüksek kişi başına GSYH 2013’te 12 bin 489 dolar olarak gerçekleşti. 2014’te 12 bin 79 dolara, 2015’te 10 bin 974 dolara, 2016’da 10 bin 891 dolara, 2017’de 10 bin 629 dolara düştü. 2018’de ise 10 bin doların da altına inerek 9 bin 507 dolar oldu. O zamandan bu yana da 10 bin doların üzerine hiç çıkamadı. SBB’nin tablosuna göre, 2019’da 9 bin 151 dolar, 2020’de ise 8 bin 548 dolar oldu. TÜİK’in son açıkladığı veriye göre ise geçen yıl kişi başına milli gelir 9 bin 592 dolar olarak hesaplandı. Erdoğan’ın önceki gün akşam “9 bin 500 dolara dayandığını” belirttiği kişi başına milli gelir hâlâ geçen yılın gerisinde. Kişi başına milli gelirde hedeflerin tutturulamaması bir yana 10 bin doların üzerine bile çıkılamaması Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da sık sık kullandığı “nereden nereye” söylemini anımsattı. AKP, “nereden nereye geldi Türkiye” sözlerini 2019’da seçim müziği de yapmıştı.