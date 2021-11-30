Dolarda enflasyon ve Omicron varyantı tedirginliği: TL'deki değer kaybı sürüyor

30 Kasım 2021 Salı, 09:43

Dün Türkiye piyasalarının kapanışında 12.80'li seviyelerde işlem gören dolar/TL bu sabah yatay açılırken, dünkü kapanışa göre TL'nin son 15 işlem gününün 14'ünde değer yitirmiş oldu.

Ay başından bu yana TL'deki değer kaybı yüzde 33'e yaklaşırken, enflasyonda önümüzdeki aylarda beklenen yükselişe rağmen politika faizinin indirilmesi ve TL'nin reel bazda negatif getirisi toparlanmaya engel oluyor.

TL'nin negatif reel getirisi değer kaybına neden olurken, işlemciler piyasalardaki işlem hacimlerinin de düştüğünü ve kurda ani hareketler görüldüğünü ifade ettiler.

Son üç ayda 400 baz puan faiz indiren TCMB, Aralık ayında bir faiz indirimi daha yapacağının sinyalini verirken, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü açıklamasında düşük faiz politikasından geri adım atmayacağını belirtti.

Faiz indirimlerinin seyri açısından piyasalarda TCMB'nin Perşembe günü yapacağı yatırımcı toplantısı izlenecek.

ENFLASYON ENDİŞESİ

Ekonomistler para ve maliye politikasında değişiklik olmaması halinde enflasyonun yüzde 20'lerden önümüzdeki aylarda yüzde 30'a doğru yükselmesini beklerken, TCMB de enflasyon için arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki unsurların fiyat artışları üzerinde oluşturduğu "geçici" etkilerin 2022 yılının ilk yarısı boyunca da devam edeceğini belirtmişti.

Ekonomistlere göre para politikasındaki bu bileşim, TCMB'nin yüzde 15 seviyesindeki politika faiziyle TL'nin reel getirisinin eksi yüzde 15'e kadar düşük seviyelere gerileyeceği anlamına geliyor. İktisatçıların neredeyse tamamı bunun sürdürülebilir olmadığına dikkat çekiyor.

Son fiyat gelişmelerine bakıldığında çiğ sütün fiyatı yüzde 47 artırılırken, Toprak Mahsülleri Ofisi'nin mamul mal üreticileri ile tüketiciyi korumak için hububat satışlarına yeni hasat dönemine kadar devam etmesine karar verildi.

BÜYÜMENİN OLUMSUZ ETKİLEYECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR



Bugün yurtiçinde saat 10.00'da yayımlanacak olan üçüncü çeyrek gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYH) verisi izlenecek.

Reuters anketine göre, ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 7.5, 2021 yılının tamamında ise yüzde 9.5 büyümesi beklenirken faiz indirimlerinin döviz kurunda ve enflasyonda yol açacağı artışla sonraki aylarda büyümenin olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor.

ENFLASYON VERİLERİ İZLENECEK



Haftanın geri kalanında ise Çarşamba saat 10.00'da Kasım ayı imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ve 12.00'de İstanbul enflasyonu ve Cuma günü 10.00'da Kasım ayı enflasyon verisi izlenecek.

DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL sabah saatlerinde 12.8450/12.9445 seviyesindeydi. Aynı saatte euro/TL'de kotasyonlar 14.5090/14.6740, sepet bazında TL'de 13.6873/13.7940 seviyesindeydi.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri ise dün 5 baz puan yükselişle 501/507 baz puan ile 9 Kasım 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

OMİCRON VARYANTI TEDİRGİNLİĞİ



Küresel piyasalara bakıldığında dün toparlanma eğilimde olan dünya borsaları, var olan koronavirüs aşılarının Omicron aşısı karşısında daha az etkili olacağı endişeleriyle yönünü tersine çevirdi.

Koronavirüs aşısı üreticisi Moderna'nın CEO'su, Financial Times'da yer alan habere göre koronavirüse karşı geliştirilen aşıların, Omicron varyantı karşısında Delta varyantı karşısında oldukları kadar etkili olmasının çok mümkün görünmediğini söyledi.